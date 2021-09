Ab jetzt in einer anderen Liga

Am Samstagmittag ist die Stadt offiziell in die Champions-League aufgestiegen. Sie spielt jetzt in der gleichen Liga wie Paris, Rom, London und Kopenhagen. Wer nun aber glaubt, dass sich am Wochenende fußballerisch Überragendes getan hat, der liegt falsch. Das Bild mit Europas höchster Fußball-Liga gebrauchte in der Westtorhalle Manfred Holz von der Organisation „Trans-Fair e.V.“, die die Zertifizierung von Städten und Gemeinden zu „Fairtrade-Towns“ begleitet, bei der Überreichung der Urkunde an Bürgermeisterin Katrin Reuscher.

