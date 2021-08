Ab Mittwoch kann gewählt werden

Auf Plakaten lächeln die Bundestagskandidaten den Wählern bereits entgegen. Der Wahlkampf und die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase, auch im Sendenhorster Rathaus. Die Briefwahl ist vorbereitet: Ab Mittwoch (25. August) können die Wähler ihre Stimme schriftlich abgeben.

Benachrichtigungen werden in Sendenhorst verschickt

Überall in der Stadt sind Kandidaten auf Plakaten zu sehen.

Was haben Olaf Scholz, Armin Laschet, Bernhard Daldrup, Henning Rehbaum und einige andere Politiker und Kandidaten gemeinsam? Seit einigen Tagen lächeln sie den Menschen von Plakaten an Bäumen, Laternen und Aufstellern entgegen. Sie wollen Bundeskanzler werden oder erneut beziehungsweise zum ersten Mal ins Berliner Kabinett einziehen. Dabei gibt es in diesem Jahr bei der Wahl einen runden „Geburtstag“: Die Menschen wählen „ihren“ 20. Deutschen Bundestag.