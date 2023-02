Abschied nach 25 Jahren

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Landfrauen im Gasthaus „Zur Waldmutter“. Teamsprecherin Monika Putze begrüßte 42 Mitglieder und einige Gäste und führte durch die Veranstaltung.

Stefan Leifert vom Landwirtschaftlichen Ortsverein berichtete über das trockene Jahr 2022 und die momentane Situation der Landwirtschaft. Die Sendenhorster Landwirte sind im vergangenen Jahr wieder unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ zur Weihnachtszeit mit bunt beleuchtete Traktoren durch die Stadt gefahren. Stefan Leifert dankte den Landfrauen für die gute Zusammenarbeit.

Beate Heimann vom Kreisvorstand der Landfrauen gab den Landfrauen einen Überblick über die auf der Kreisebene geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr. Sie wies speziell auf den Weltfrauentag am 8. März hin. Der Kreisverband lädt ab 17 Uhr zu einem Spaziergang durch Telgte ein, bei dem von besonderen Frauen erzählt wird, die dort gelebt haben. In ihrem Jahresbericht blickte Schriftführerin Manuela Groll mit den Anwesenden auf Veranstaltungen wie das Cycling-Dinner, Kreativworkshops, die Radtour zusammen mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und das Harkmai als Fest für die ganze Familie im August zurück. Vor den Neuwahlen bedankte sich Teamsprecherin Monika Putze bei ihrem Vorstandsteam mit Blumen und einem Präsent für die gute Zusammenarbeit.

Neues Vorstandsteam

Die anschließenden Wahlen leitete Beate Heimann vom Kreisverband. In das geschäftsführende Vorstandsteam wurden Ruth Leppelmann als Teamsprecherin, Manuela Groll als Schriftführerin und Teresa Homann als Beisitzerin gewählt. Das Vorstandsteam wird erweitert durch Andrea Höwekamp (als Kassiererin) und Birgit Heimann-Hahues (als Beisitzerin). Dann hieß es Abschiednehmen. Manuela Groll verabschiedete Ute Hunkemöller, Christina Horstmann und Christel Karger nach fünf Jahren Vorstandsarbeit mit einem Geschenk und bedankte sich für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Monika Putze verlässt nach 25 Jahren Vorstandsarbeit das Vorstandsteam der Landfrauen. Manuela Groll bedankte sich mit Blumen und einem Geschenk herzlich für ihren Einsatz und die schöne gemeinsame Zeit. Monika Putze habe den Verband geprägt und bereichert. Die ausscheidenden Bezirksfrauen werden beim „Danke-Kaffee“ am 11. März verabschiedet.

Spende überreicht

Eine Vorschau auf die nächsten Aktivitäten präsentierte Manuela Groll. So findet am 2. März ab 19 Uhr im Hofladen Woodways ein Informationsabend zum Thema Ernährung „Fasten als Frühjahrsputz für Körper, Geist und Seele“ statt. Referentin Melanie Rielmann, informiert darüber, warum Fasten wichtig für den Körper ist und was es bewirkt. Anmeldungen sind noch möglich bei Manuela Groll, 9 39 99 82. Manuela Groll übergab schließlich die Spende aus dem Erlös des Theater-Cafés im Januar in Höhe von 250 Euro an das lokale Bündnis für Familie „FiZ Sendenhorst und Albersloh“. Christiane Winkelkötter und Marianne Esch bedankten sich herzlich und stellten kurz die vielfältigen Angebote und Aktivitäten des Vereins vor.