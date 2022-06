Abschied und Neubeginn

Die Schulgemeinschaft der Montessori-Gesamtschule hat sich bei herrlichem Sommerwetter von ihrem zehnten Jahrgang verabschiedet. „Die Stimmung war insofern nicht nur meteorologisch heiter“, heißt es im Bericht der Schule. Die Jugendlichen hatten ein Jahr lang auf diesen Tag hingefiebert, nicht nur hinsichtlich der Vorbereitung auf die Prüfungen in Mathe, Englisch und Deutsch. Ein Teil der Jugendlichen hatte die Abschlussfeier in allen Facetten in einer AG unter Leitung von Annette Eilert geplant. So führten auch zwei Moderatoren aus eigenen Reihen durch das Festprogramm. Die festliche Umgestaltung der Pausenhalle, Redebeiträge, Danksagungen, Abschlusszeitung, musikalische Untermalung, Bewirtung und viele andere Feinheiten wurden besprochen, organisiert und umgesetzt, berichtet die Schulleitung.

Ausbildung, Berufskolleg oder Abitur

„Trotz aller detaillierten Vorüberlegungen waren alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Gäste, Lehrerinnen und Lehrer und andere langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter überwältigt von der feierlichen Stimmung“, berichtet die Schule. Die Absolventinnen und Absolventen hätten nicht nur durch die festliche Kleidung sehr erwachsen gewirkt – für manch einen trotz des langsamen Prozesses überraschend.

Während manche Lehrerin und mancher Lehrer oder Erziehungsberechtigte etwas melancholisch gewirkt habe, hätten die Jugendlichen erwartungsvoll auf den vor ihnen liegenden nächsten Schritt geblickt. Das wurde auch durch die bei der feierlichen Überreichung des Zeugnisses mitgeteilten Zukunftspläne unterstrichen. „Viele haben einen Ausbildungsplatz oder sind bei einem der Berufskollegs in der Umgebung angemeldet und streben den nächsten höheren Bildungsabschluss an. Einige Schülerinnen und Schüler bleiben an der Montessori-Gesamtschule, die an diesem Samstag ihre ersten Abiturientinnen und Abiturienten feiern und entlassen wird“, berichtet die Schule.

Der neue fünfte Jahrgang freut sich auf die Schule. Foto: Montessori-Gesamtschule

Während die einen gingen, sind andere gekommen. Bei ebenfalls bestem Sommerwetter fand der Kennenlern-Nachmittag des neuen fünften Jahrgangs statt. Die Kinder knüpften erste Kontakte zu ihren künftigen Mitschülerinnen und Mitschülern bei Aktivitäten mit der neuen Klassenlehrerin, die ebenfalls mit ihnen gemeinsam an der Schule frisch startet. Als die Kinder, ausgestattet mit einer „Hausaufgabe”, konkreten Vorstellungen und Vorfreude auf den Neubeginn, aus dem Klassenzimmer stürmten, waren deren Eltern auch schon über viele Details des Schulbeginns informiert und hatte die Gelegenheit genutzt, sich untereinander zu verknüpfen. „Unter dem Schatten des neuen Sonnensegels tauschten sich Eltern, Schulleitung und Mitarbeitende der Schule angeregt aus. Alle können sich nun auf die Sommerferien freuen und auch deren Ende entspannt entgegensehen“, ist die Schulleitung überzeugt.