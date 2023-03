Im Kaiserreich zur Welt gekommen

Für viele jüngere Menschen dürfte das vermutlich außerhalb jeglicher Vorstellungskraft liegen: Als Elisabeth Bönte in Osnabrück auf die Welt kam, war Deutschland noch ein Kaiserreich, und Wilhelm II. hatte das Sagen. Das ist nun 108 Jahre her, und die Seniorin, die seit mehr als vier Jahren im Albersloher St.-Josefs-Haus lebt, kann sich noch gut an vieles erinnern. Zum Beispiel wie das war, mitten im Ersten Weltkrieg mit all seiner Not geboren zu werden.

Elisabeth Bönte ist die älteste Einwohnerin der Stadt Sendenhorst. Das war am Freitagmorgen Anlass für Bürgermeisterin Katrin Reuscher, der Jubilarin, die ihren Geburtstag Ende Februar gefeiert hatte, einen Besuch in deren Zimmer am Teckelschlaut abzustatten. Bis zu ihrem 103. Lebensjahr hatte sie in Marl noch allein gewohnt. Monika Dortmuth-Bönte hat sie dann nach Albersloh geholt, wo die Tochter die Mutter gerne besucht und mit dem Rollstuhl durchs Dorf fährt. Die Augen machen nicht mehr richtig mit, aber dennoch nimmt Elisabeth Bönte ihre Umwelt mit wachem Geist wahr.

Kein Fernseher und kein Telefon

„Ich habe viel erlebt und alles mitgemacht“, erzählt Elisabeth Bönte im Gespräch. Nicht nur die beiden Weltkriege, in denen vieles zerstört und anschließend wieder aufgebaut wurde. „Ich habe die Spanische Grippe überlebt und zuletzt auch Corona überstanden“, berichtet Elisabeth Bönte. Gerne erinnert sie sich an ihre Kindheit und Jugend, in der es zwar keinen Fernseher und kein Telefon gab, dafür aber viele Freunde, mit denen sie sich zu Fuß getroffen hat und mit denen sie viel gewandert ist. „Es gab ja kaum Busse“, blickt sie zurück. Dafür aber „das Fräulein vom Amt“, wenn dann doch mal telefoniert werden musste.

Ein Leben mit viel Arbeit: Auch darauf blickt die Albersloherin zurück, die im Jahr 1915 geboren wurde. Dabei ist nicht alles so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Eigentlich wollte sie Berufsschullehrerin werden, doch dann brach sie die Schule ab, um ihre kranke Mutter zu pflegen. „Das war damals so“, erzählt sie. Einen spannenden Beruf, von dem sie gerne erzählt, hat sie dann doch noch ergriffen: Sie war Schaffnerin in der Straßenbahn. Die Einstellung ging schnell und reibungslos über die Bühne. „Sie können morgen früh anfangen“, habe ihr der Verantwortliche nach dem Gespräch gesagt.

„ Ich habe viel erlebt und alles mitgemacht. “ Elisabeth Bönte

Eine Fahrt kostete je nachdem, wie viele Stationen gefahren wurden, zwischen zehn und 20 Pfennig, erinnert sie. Bezahlt wurde in der Tram bei ihr, sie hatte stets die Tasche mit dem vielen Kleingeld dabei. Und sie musste im Kopf haben, wie viel drei, fünf oder mehr Stationen kosteten. Apropos Straßenbahn: Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen, der die Bahn fuhr. Die beiden Töchter sind heute auch schon 74 und 81 Jahre alt, und der Urenkel, der in Berlin lebt, ist mit 23 Jahren auch schon erwachsen.

Der Zusammenhalt der Menschen untereinander habe ihr Leben mit geprägt. Gemeinsam wurde angepackt, wenn es galt, Zerstörtes wieder aufzubauen. „Die Leute haben immer zusammengehalten“, zum Beispiel, als nach dem Zweiten Weltkrieg viele Vertriebene aufgenommen werden mussten. „Wir haben alles mit denen geteilt, die nichts hatten.“ Und sie sei froh gewesen, als es Lebensmittel nicht mehr nur mit der Karte gab und das Land einen so nicht zu erwartenden Aufschwung nahm.

Ein Ständchen gesungen

An ihrem Geburtstag sei es im Josefs-Haus merkwürdig still gewesen, blickt Elisabeth Bönte auf den vergangenen Sonntag zurück. Also sei sie mal auf den Flur gegangen. „Da standen alle und haben mir ein Ständchen gesungen“, freut sie sich noch heute.

„Bis nächstes Jahr“, verabschiedet sich die Bürgermeisterin. „Mal sehen“, ist die 108-Jährige guten Mutes.