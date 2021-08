Alle an einem Ort vereint

Pünktlich zum Beginn des Kita-Jahres war das frisch errichtete Gebäude bezugsfertig. Am Montag kamen die bisher an drei unterschiedlichen Standorten betreuten Kinder erstmals im Neubau der Kita St. Johannes am Teigelkamp zusammen – und fühlten sich sogleich richtig wohl.

Es steht noch nicht jedes Möbelstück an seinem endgültigen Platz, leere Umzugskartons stapeln sich in der Turnhalle, und der erst kürzlich verlegte Rasen darf auch noch nicht betreten werden. Und doch herrscht in der Kita St. Johannes schon eine richtige Wohlfühlatmosphäre. „Endlich sind die wieder da, um die es geht: die Kinder und ihre Familien“, freut sich Einrichtungsleiterin Elisabeth Zimon. Und das Beste: Seit Montag dürfen alle 75 Steppkes, ganz ohne Corona-Einschränkungen, statt an drei verschiedenen Standorten im neu gebauten Gebäude am Teigelkamp zusammenkommen.

Das Haus ist pünktlich zum Beginn des Kita-Jahres nach rund 14 Monaten Bauzeit – Spatenstich war im Mai 2020 – fertig geworden. Mitarbeitende und Eltern haben in den vergangenen Tagen noch tatkräftig mit angepackt, damit am Montag alles für den Neustart vorbereitet war. „Das war emotional dann eine richtig große Nummer“, sagt Zimon. Schließlich hätten die Eltern ihre Kinder in den vergangenen Monaten stets nur bis zur Tür bringen und von dort wieder abholen dürfen. „Jetzt durften sie auch reinkommen und sich ein bisschen umschauen.“

Lichtdurchflutetes Foyer

Ein Blick ins Innere des Neubaus, der in direkter Nachbarschaft zur Montessori-Gesamtschule entstanden ist, lohnt sich durchaus. Ein großes, lichtdurchflutetes Foyer mit hohen Decken empfängt die Besucher. „Hier haben wir uns heute Morgen alle getroffen und gemeinsam gesungen“, berichtet Zimon. Vom Foyer aus gehen die insgesamt vier Gruppenräume, die Turnhalle und der Verwaltungsbereich ab. Das Gebäude steht auf kircheneigenem Grund und Boden, ist aber im Zuge eines Investorenmodells errichtet worden, wie Brigitte Stasch, Verbundleitung der insgesamt vier katholischen Kitas in der Stadt, rekapituliert.

Verbundleitung Brigitte Stasch (l.) und Kita-Leiterin Elisabeth Zimon (r.) freuen sich über die Unterstützung aus der direkten Nachbarschaft. Hedwig Gunnemann, Ulla Bisplinghoff und Helga Löckmann überreichten eine Spende für die „Johannesquelle“. Foto: Foto: Nicole Evering

Das Haus, das sich optisch gut in die umliegende Wohnbebauung einpasst – „das war ein besonderer Wunsch von uns“, so Stasch –, ist nach Entwürfen des Architekturbüros Dartmann aus Everswinkel entstanden. Die Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus als Trägerin der Kita hat es vom Bauherren gemietet. In den Plänen ist die Option einer möglichen Erweiterung um eine fünfte Gruppe gleich mitgedacht. Die bislang an Südtor und Langenstraße genutzten Räume wurden aufgegeben. In der Kita St. Michael werden die freien Kapazitäten für einen Entspannungs- und einen Sprachförderungsraum genutzt, erklärt Brigitte Stasch.

Für die Ausstattung des Neubaus sind rund 100 000 Euro an Landesmitteln geflossen. Noch einmal die gleiche Summe hat die Gemeinde selbst investiert, um den derzeit 75 Kindern zwischen null und sechs Jahren sowie den insgesamt 20 Mitarbeitern sowohl drinnen als auch draußen eine pädagogisch wertvolle und abwechslungsreiche Spiel- und Arbeitsumgebung zu bieten.

Von der Nachbarschaft sei man mit offenen Armen empfangen worden, will sich Elisabeth Zimon bei allen Anliegern bedanken. Seit Februar habe man die Kinder in einem speziellen Projekt auf den bevorstehenden Umzug vorbereitet. „Dabei haben wir uns auch in der Nachbarschaft vorgestellt“, sagt die Kita-Leiterin. Dass das neue Nebeneinander funktioniert, macht ein Besuch am Montagnachmittag deutlich: Hedwig Gunnemann, Ulla Bisplinghoff und Helga Löckmann stehen plötzlich mit einem selbst gestalteten Umschlag vor der Eingangstür. An der Spende für die „Johannesquelle“, eine Wasser- und Matschbahn auf dem Außengelände, haben sich auch noch Werner Bisplinghoff und Hans-Günther Fascies beteiligt. Gerade an wärmeren Tagen dürfte dieses Spielgerät zu einem der Favoriten der Kita-Kinder avancieren.

Die offizielle Einsegnung des Hauses durch Pfarrer Clemens Lübbers soll am 29. August erfolgen.