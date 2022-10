„Alle Fragen sind beantwortet“

Entscheidung für den Ausbau der Straße Am Mergelberg in Sendenhorst

Der Ausbau der Straße am Mergelberg geht weiter. Derzeit sind die Versorgungsunternehmen am Werk.

Hermann Himmelmann vom Planungsbüro Gnegel brachte den Stand der Dinge auf den Punkt. „Das ist keine super Planung. Das ist ein Kompromiss“, erklärte er am Donnerstagabend in der Sitzung des Rates der Stadt. Und diesem Kompromiss stimmten CDU, SPD und FDP zu. Die BfA sprachen sich zwar ebenfalls weiter für den Ausbau der Straße Am Mergelberg aus, rieten aber davon ab, die bestehenden Bäume an den bisherigen Standorten zu belassen, weil diese dort aller Voraussicht nach dauerhaft nicht überleben würden.

Kommentar: „Betriebsklima“ hat gelitten Foto: Es ist wenig wahrscheinlich, dass Michael Gödeke, Sprecher einiger Anlieger der Straße Am Mergelberg, und Bürgermeisterin Katrin Reuscher nochmal richtig dicke Freunde werden. Uneins in der Sache, hat in der Causa Straßenausbau vor allem das „Betriebsklima“ mächtig gelitten, wobei der Verwaltung attestiert werden kann, dass sie Fehler eingeräumt und beseitigt hat – und dass sie in der öffentlichen Diskussion stets sachlich geblieben ist.,Was jetzt kommen soll, ist ein Kompromiss. Inwieweit die Anlieger an dessen Kosten beteiligt werden (müssen), wird sich zeigen. Dass sie jetzt klein beigeben werden, ist erstmal nicht zu erwarten. Josef Thesing ...

Kurz vor der Sitzung hatten einige der Anlieger noch einmal „mobil gemacht“ und die Stadtverwaltung in einem umfangreichen Papier mit Fragen und Vorwürfen konfrontiert, auf die Daniel Fühner vom Dienstbereich Planen und Bauen ausführlich und sachlich einging. Daneben erhielt Anlieger Michael Gödeke in der Sitzung die Möglichkeit, abschließend mündlich Stellung zu nehmen. Er erklärte, dass „Details und Zahlen nicht korrekt“ seien. Zudem wurde nahezu jeder Beitrag von Politik und Verwaltung in der Diskussion „aus dem Off“ kommentiert.

Bäume im Bebauungsplan verankert

Im 20 Jahre alten Bebauungsplan sind die Bäume an ihrem bisherigen Standort verankert. Das soll auch so bleiben, entschieden CDU, SPD und FDP. Zum einen, damit der Bebauungsplan nicht in einem aufwändigen Verfahren womöglich geändert werden muss. Und zum anderen, damit die Kosten für den Endausbau der Straße nicht noch weiter steigen.

Hermann Himmelmann erläuterte, dass das Straßenverkehrsamt die überarbeitete Planung mittrage, auch wenn die Fahrbahn im Bereich der Bäume nicht ganz die vorgeschriebene Breite von sechs Metern aufweise.

SPD attestiert „korrektes Verfahren“

Für die Mehrheit der Fraktionen war damit der Fall erledigt. „Alle Fragen sind beantwortet“, erklärte Sebastian Sievers, neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion. Der gefundene Kompromiss werde allen gerecht.

Ein „korrektes Verfahren“ attestierte auch SPD-Sprecherin Christiane Seitz-Dahlkamp der Verwaltung und den Planern. Sie kritisierte zudem vehement den Inhalt des letzten Schreibens der Anlieger an die Verwaltung bezüglich der „Unterstellungen“ und bewertete es als „erstaunlich, dass die Verwaltung dabei so sachlich bleibt“. Für die SPD stehe fest, „dass wir alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt gleich behandeln“.

Dieser Grundsatz galt auch für Josef Lammerding, Sprecher der FDP-Fraktion. „Auch Anlieger von anderen Straßen müssen Gebühren bezahlen“, meinte er. Auch für ihn waren „keine Fragen mehr offen“, wobei das in einem Detail offenbar nicht ganz so war: „Mir ist offen, was von der Anliegerschaft erreicht werden soll.“