Als die Cholera Buhnes verschonte

Antonius Buhne und sein Sohn Berthold stehen vor der kleinen Wegekapelle in der Nähe ihres Hofes in der Bauerschaft Storp und sind zufrieden. „Wir sind stolz, dass es so schön geworden ist“, sagt der Senior. Die viel beachtete Wegekapelle an der „100-Schlösser-Route“, in deren Nähe die Buhnes auch eine Sitzgruppe aufgestellt haben, ist frisch restauriert. Der Zahn der Zeit, in diesem Fall besonders das Wetter, hatte mächtig am Sandstein genagt. Die Firma Wennemer aus Münster, die die Restauration soeben beendet hat, habe gute Arbeit geleistet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch