Als die Sendenhorster Feuerwehr Struktur bekam

Die Sendenhorster Feuerwehr erhält an diesem Freitag eine neue Leitung. Diese trifft auf eine gut strukturierte Mannschaft. Die heutige Ordnung innerhalb der Wehr hat eine lange Geschichte. Im Jahr 1816 führte der damalige Bürgermeister Bernhard Langen Kompagnien“ und Abteilungen mit festen Aufgaben ein.

Der lederne Feuereimer und ein Feuerhaken mussten in jedem Haushalt vorhanden sein, nachdem Bürgermeister Bernhard Langen der Feuerwehr ab 1816 eine Struktur gegeben hatte.

An diesem Freitag erhält die Feuerwehr bei einer kleinen Feierstunde eine neue Leitung. Nach vielen Jahren als Wehrführer übergibt Heinz Linnemann an Elmar Bornefeld. Bernd Seebröker übernimmt gemeinsam mit Heiko Ohlscher die Stellvertretung. Die Führung der Feuerwehr arbeitet mit leistungsfähigen und gut strukturierten Löschzügen zusammen, die schnell an ihren Einsatzorten sind.