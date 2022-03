Als Torhüterin hart im Nehmen

Fußball gehört zu Lea Rüdiger seit sie denken kann. Mittlerweile spielt sie in der ersten Mannschaft der Damen bei Borussia Münster. Dort steht sie im Tor. Eine Position, die der jungen Frau nicht nur sehr gutes Reaktionsvermögen, sondern manchmal auch Leidensfähigkeit abverlangt.

Wenn Lea Rüdiger mal nicht in ihrer Freizeit auf dem Platz zwischen den Pfosten steht, puzzelt sie Weltstädte zusammen, die sie gerne noch bereisen möchte.

„Mit vier oder fünf bin ich bei den Minikickern gestartet“, erinnert sich Lea Rüdiger an die Zeit, in der sie noch gemeinsam mit Jungs dem Fußball hinterher rannte. Mittlerweile spielt sie in der ersten Mannschaft der Damen bei Borussia Münster. Dort steht sie im Tor. Eine Position, die der jungen Frau nicht nur sehr gutes Reaktionsvermögen, sondern manchmal auch Leidensfähigkeit abverlangt.