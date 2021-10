„Anbaupläne zunächst stoppen“

Die Initiative „Grundschule neu denken“, die sich für einen zweiten Grundschulstandort in Sendenhorst einsetzt, fordert, die Anbaupläne an der KvG-Grundschule so lange zu stoppen, bis die neue Schulentwicklungsplanung vorliegt. Sie habe bereits 700 Unterschriften gesammelt und viele Gespräche geführt, teilt sie mit.

In der Öffentlichkeit war es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden um die Initiative „Grundschule neu denken“, die sich – wie berichtet – für einen zweiten Grundschulstandort in Sendenhorst einsetzt. Gleichwohl sind die Initiatoren offenbar weiter sehr aktiv. Nun ziehen sie „eine erfreuliche Zwischenbilanz“, wie Adina Bitter und Björn Michel von der Steuerungsgruppe in einem Schreiben an die Redaktion erklären.