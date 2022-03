Anlieger lehnen Planung weiter ab

Eine Annäherung scheint ausgeschlossen. Der Ausschuss für Standentwicklung hat nach sehr langer Diskussion am späten Donnerstagabend beschlossen, dass die Straße „Am Mergelberg“ nach der vorgestellten Planung endgültig hergestellt wird. Dabei geht die Stadtverwaltung weiter davon aus, dass es sich um einen sogenannten Endausbau handelt, wie er üblicherweise in Wohngebieten vollzogen wird, wenn die Häuser stehen. Das bedeutet, dass die Anlieger zu Beiträgen herangezogen werden, in diesem Fall sollen das 90 Prozent der Kosten für den Bau der Straße mit Gehweg, Grünstreifen, Laternen und Entwässerung sein.

