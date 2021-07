Apotheker geht – Sendenhorster Apotheke bleibt

Manfred Schänzer räumt an der Weststraße aus

Sendenhorst

Manfred Schänzer, Betreiber der Adler-Apotheke in der Sendenhorster Fußgängerzone, geht nach 30 Jahren in den Ruhestand. Sein Team hat woanders einen Job gefunden oder geht ebenfalls in Rente. Die Apotheke bleibt aber bestehen – unter einer neuen Leitung.

Von Josef Thesing