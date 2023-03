Appelle an CDU und FDP fruchten nicht

Erhalt der „Roten Schule“ in Albersloh

Die „Rote Schule“ in Albersloh steht auch im März 2023 noch.

Am Ende der Diskussion, bevor abgestimmt wurde, zog SPD-Sprecherin Christiane Seitz-Dahlkamp den Joker. Dieser heißt, wenn es in einer politischen Sitzung kein Ergebnis gibt, mit dem alle zufrieden sind, „Beratungsbedarf“ anzumelden. Den brauchte die SPD-Fraktion in der Sitzung des Rates der Stadt aber nicht für sich selbst: Ihre Meinung war eindeutig. Die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten wollte vor einer endgültigen Entscheidung darüber, wie es mit dem Gebäude der „Roten Schule“ weitergeht, vielmehr den Fraktionen von CDU und FDP Zeit zum Nachdenken geben.