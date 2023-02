Die Umplanung für den Aubau der Straße Am Mergelberg ist in trockenen Tüchern. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt.

Endausbau der Straße Am Mergelberg

Der Umbau der Straße Am Mergelberg soll sich noch bis zum März hinziehen.

Das Thema Endausbau der Straße Am Mergelberg scheint wohl endgültig abgeschlossen. Die Arbeiten an der Straße selbst ziehen sich aber noch etwas hin. Das wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung deutlich.