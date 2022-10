Arbeitstag am Teich und im Wald

Sendenhorst

80 VEKA-Azubis werden an zwei Tagen am Hof Schmetkamp ordentlich in die Hände spuken. Anlass sind die „Social Days“, an denen sich das Unternehmen beteiligt. Der VEKA-Nachwuchs wird mit professioneller Unterstützung unter anderem dafür sorgen, dass ein ehemaliger Teich seine ursprüngliche Form erhält.