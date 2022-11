Auch 2023 wird kräftig gebuddelt

Auch in den kommenden Jahren wird weiter bin die unter- und überirdischen Abwasseranlagen investiert. Das sieht der Entwurf des Wirtschaftsplans vor. Neben Kanalsanierungen fließt viel Geld in die Kläranlage.

Wenn vom städtischen Haushalt die Rede ist – der für 2023 wird im Dezember vorgestellt –, dann geht es in der Regel um den sogenannten Kernhaushalt. Dort ist berechnet, was die Stadt im kommenden Jahr an Geld einnimmt – und wofür dieses ausgegeben werden soll. Zudem gibt es Prognosen und einen Finanzplan für die kommenden Jahre.

Daneben gibt es aber zwei weitere Etats, von denen alle Haushalte unmittelbar betroffen sind: die für das Wasser- und das Abwasserwerk. Beide Einrichtungen sind städtische Eigenbetriebe und wirtschaftlich aus dem „normalen“ Haushalt ausgegliedert. Es sind, vereinfacht ausgedrückt, Unternehmen der Stadt Sendenhorst. Finanziert werden sie im Wesentlichen durch die Gebühren, die die Bürger für Wasser und Abwasser bezahlen, durch Anliegerbeiträge und durch Kredite. Hinterlegt ist allerdings eine weit umfangreichere Berechnung, in der zum Beispiel Abschreibungen eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Der Schuldenstand

Für jedes neue Jahr legt die Stadtverwaltung Wirtschaftspläne für die beiden Einrichtungen vor, in denen notiert ist, wie viele Einnahmen zur Verfügung stehen und wofür das Geld ausgegeben werden soll.

Das Abwasserwerk erwartet für 2023 Einnahmen in Höhe von drei Millionen Euro und Ausgaben, die sich auf knapp 2,77 Millionen Euro belaufen. Letztere umfassen unter anderem Personalkosten für die acht Beschäftigten und den finanziellen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. So sieht es der Entwurf vor. Neben dem sogenannten Ergebnisplan gibt es den Finanzplan. Wichtig sind auch die Schulden. Sie werden am Ende dieses Jahres 6,8 Millionen Euro betragen.

Kanäle, Pumpwerk und Kläranlage

Ein Blick auf die Liste mit den geplanten Investitionen zeigt, was in den kommenden Jahren ansteht. Im Wesentlichen wird in Anlagen investiert, die man nach deren Fertigstellung nicht sieht – unterirdische Kanäle zum Beispiel. So sind für die Kanalsanierung unter der Oststraße inklusive Rathaus im kommenden Jahr 400 000 Euro vorgesehen. Wie berichtet, soll im Anschluss auch der Belag der Landesstraße saniert werden.

30.000 Euro sollen in das Pumpwerk an der Dieselstraße investiert werden. Insgesamt sind für die Sanierung von Schächten und Kanalstücken 80 000 Euro vorgesehen. Auch die Kläranlage mit den Betriebsgebäuden muss ständig in Schuss gehalten werden. Im kommenden Jahr sind für die Sanierung 450.000 Euro eingeplant – und ein Jahr später noch einmal 300.000 Euro.

Gebuddelt werden soll unter anderem auch an der Backhausstraße in Albersloh. Im Investitionsplan stehen für die kommenden drei Jahre 640.000 Euro für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Backhaus-Siedlung bereit.

Wasserpreis steigt

Nicht ganz so kompliziert ist der Wirtschaftsplan für das Wasserwerk für das kommende Jahr, der Einnahmen in Höhe von rund 1,67 Millionen Euro vorsieht, denen Ausgaben in Höhe von 1,63 Millionen Euro gegenüberstehen. Für das Wasserwerk wird also ein Überschuss von 41 700 Euro erwartet.

Den überwiegenden Teil der Erlöse macht der Verkauf von Frischwasser aus. Die Planer rechnen mit einer Wasserverkaufsmenge von 720.000 Kubikmetern. Die Gebühr für den Kubikmeter Frischwasser steigt nach den bisherigen Beschlüssen um 29 Cent auf 1,71 Euro. Bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen dominieren die Kosten fürs Wasser, das das Wasserwerk ja einkaufen muss: Das sind 93,7 Prozent der sogenannten Aufwendungen.

Das Wasserwerk beschäftigt 2,5 Mitarbeitende.