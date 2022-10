Auf dem Weg zu etwas Neuem

Pastoralreferent Stefan Bagert (l.) und Pfarrer Clemens Lübbers erläutern in Sendenhorst im Alten Pastorat, was ihre Aufgabe als „Bischöfliche Beauftragte“ ist.

Früher war diese Aufgabe wichtiger als heute, was sie aber nicht schmälern soll. „Der Dechant brachte die wichtigen Informationen von den Gesprächen beim Bistum in Münster mit“, blickt Pfarrer Clemens Lübbers zurück. Daneben wurde viel Wichtiges auf der Ebene der Dechanten ausgetauscht. Heute, so fügt der Geistliche an, kommt alles zeitnah per E-Mail in die Gemeinden.