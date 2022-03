Auf dem Weg zur Fair-Trade-Kita

Das Familienzentrum Maria Montessori macht sich auf den Weg zur Fair-Trade-Kita. Der erste Beschluss wurde schon im Herbst 2019 gefasst. Bevor das Team mit der Umsetzung beginnen konnte, kam jedoch die Corona-Pandemie mit ihren Herausforderungen. So starteten die Einrichtung letztendlich erst in diesem Jahr mit der tatsächlichen Umsetzung.

Im vergangenen Jahr bildete sich bereits eine Arbeitsgruppe aus sechs Erzieherinnen, die sich intensiv mit dem Thema „Faire Kita – Fairer Handel“ auseinandersetzte. „Mit der Bewerbung als Fair-Trade-Kita entscheiden wir uns dafür, in der Kita kontinuierlich mindestens zwei faire Produkte zu nutzen. Wir haben uns für fair gehandelte Bananen für die Kinder und fair gehandelten Kaffee für unser Elterncafè entschieden“, heißt es in einem Bericht des Teams.

Faire Produkte und angepasstes Bildungskonzept

Das zweite Kriterium ist ein Bildungsangebot zum Thema „Fairer Handel“. In diesem Zusammenhang haben sich die angehenden Schulkinder über vier Wochen mit dem Thema „Woher kommt die Schokolade?“ auseinandergesetzt. Die Kinder haben in diesem Zusammenhang gelernt, woher die Schokolade kommt, woraus sie gemacht wird, wie sie hergestellt wird. Sie haben den Anbau, die Ernte und Verarbeitung von Kakaobohnen kennengelernt. Es wurde über die Arbeitsbedingungen auf einer Plantage gesprochen. Und die Kinder haben auch selber Schokolade hergestellt. Nebenbei haben sie sehr viel über das Land Ghana gelernt. Wo liegt es? Wie ist das Wetter dort? Wie leben die Menschen dort?

Kennengelernt haben die Kinder auch das Fair-Trad-Symbol, an denen man fair gehandelte Produkte auch leicht erkennen kann. Gerne und mit Begeisterung haben die „Großen“ das Gelernte an die jüngeren Kinder der Gruppe weitergegeben.

Das globale Lernen und der faire Konsum sollen ein Teil des sozialen Lernens und Lebens in der Kita sein und in das Kitakonzept integriert werden. So werde man sich in der Einrichtung auch in Zukunft mit dem „Fairen Handel“ auf kindgerechte Weise in Form von verschiedenen Projekten beschäftigen wollen, um so die Kinder, aber auch die Erwachsenen für dieses Thema zu sensibilisieren, heißt es abschließend.