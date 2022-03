Auf den Schreibtisch des Ministers

Dieses Foto zeigt den Eingangsbereich des St.-Elisabeth-Stifts im Jahr 2010. Seit der Eröffnung ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Einrichtung groß. Beim Richtfest schlug der Aufsichtsratsvorsitzende Wilhelm Goroncy den letzten Nagel ein.

Der damalige Weihbischof Friedrich Ostermann war höchstselbst angereist, um das feierlich einzusegnen, was es laut Bedarfsplanung des Kreises Warendorf eigentlich gar nicht geben sollte: das St.-Elisabeth-Stift als erste Betreuungseinrichtung für Senioren in Sendenhorst. Fast 25 Jahre ist das jetzt her: Anfang Juli 1997 wurde das Haus eröffnet.