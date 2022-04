Auf die Räder – fertig – los

Am 7. Mai startet wieder das in den vergangenen Jahren beliebte Stadtradeln, und zwar kreisweit im gleichen Zeitraum – also auch in Sendenhorst. Im Mittelpunkt stehen dann wieder Fitness, Spaß und Umweltschutz.

Am 7. Mai startet wieder das in den vergangenen Jahren beliebte Stadtradeln, und zwar kreisweit im gleichen Zeitraum – also auch in Sendenhorst. Drei Wochen lang wird so viel wie möglich geradelt und dafür auch gerne mal das Auto stehen gelassen – und die geradelten Kilometer dann online im Team notiert, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Ein Team besteht aus mindestens zwei Personen, ein Team gründen kann jeder. Mit der Stadtradel-App unter www.stadtradeln.de/app lassen sich die gefahrenen Kilometer einfach nachvollziehen und eintragen. Am Ende winken Urkunden und Preise, die verlost werden, damit alle die Chance auf einen Gewinn haben und nicht nur diejenigen mit den meisten Kilometern, teilt die Stadtverwaltung mit. „Dabei gewinnen eigentlich alle, da es einfach Spaß macht, Fahrrad zu fahren und sich mit anderen Teams sportlich zu messen“, heißt es weiter.

Eine Unterkategorie in diesem „Wettbewerb“ für Schulen ist das Schulradeln. Bei der Anmeldung zum Stadtradeln kann einfach das Kästchen „Schulradeln“ angeklickt werden. Dann wird ein Klassenteam gegründet, beigetreten – und schon wird mit anderen Klassenteams und auch mit anderen Schulen um die Wette gefahren. Welche Schule wird in Sendenhorst wohl das Rennen machen? Und welche Klasse radelt die meisten Kilometer? Auch dafür gibt es am Ende Auszeichnungen und Preise.

Also auf geht’s, feuert die Verwaltung an: einem Team beitreten oder ein Team gründen und Freunde, Familie, Bekannte, Nachbarn Clubs oder Vereine dazu motivieren, im Team mitzuradeln, Und dann heißt es im Mai, in die Pedale zu treten und mit dem Team um einen guten Platz radeln.

Bei Fragen zum Stadtradeln kann sich jeder gerne bei der Stadtradel-Koordinatorin für Sendenhorst, Cornelia Mealing, melden:

0 25 26 / 303 142 oder E-Mail mealing@sendenhorst.de.

Auch Anregungen für Aktivitäten oder öffentliche Radtouren während des Stadtradelzeitraums werden von ihr gerne entgegengenommen.

