Auf klimaneutraler Reise

„Es ist schwer, wenn man Geschichten in sich hat und sie nicht erzählen kann. Es brodelt in einem“, beschreibt Richard Martin ein Gefühl, dass ihn nun schon eine geraume Zeit begleitet. Um so mehr freute sich der Geschichtenerzähler, gemeinsam mit Kollegin Susanne Tiggemann wieder vor echtem Publikum auftreten zu dürfen. „Die Leute merken, dass sie Geschichten brauchen“, glauben die beiden Künstler und wünschten sich vor ihrem Auftritt: „Toi, toi, toi“ und „break a leg“.

100-prozentige Impfquote

Doch bevor die Erzähler ihre Zuhörer auf eine „Corona-konforme und CO ² -neutrale“ Reise in die Welt der Fantasie mitnahmen, begrüßte Gastgeber Thomas Hoffmeister-Höfener das Publikum im ausverkauften Haus Siekmann. „Ich bin ja immer dankbar, euch begrüßen zu dürfen, aber heute ganz besonders.“ 60 Plätze weniger waren angeboten worden, um gebotene Abstände gewährleisten zu können. Selbstverständlich wurde 3G kontrolliert. Das Helferteam selbst präsentierte sich sogar mit 2Gplus. „Und wir haben hier heute Abend eine 100-prozentige Impfquote“, teilte Hoffmeister-Höfener mit, bevor er noch einen Zettel aus der Hosentasche zog, um den formellen Teil abzuschließen. „Zweimal Kartoffeln, dreimal Nudeln . . .: Wer seinen Einkaufszettel vermisst, kann sich gerne bei mir melden.“

Susanne Tiggemann aus dem Ruhrgebiet und Richard Martin aus England

Während sich das Publikum entspannt zurücklehnte, eröffneten die Erzählkünstler mit „Once upon a time.“ Susanne Tiggemann aus dem Ruhrgebiet und Richard Martin aus England lieferten in der ersten Geschichte unterhaltsamen Hörstoff auf Deutsch und Englisch. Verständnisprobleme gab es offenbar keine, denn auf die Pointen folgten Lacher und das gestenreiche Spiel der Geschichtenerzähler wurde mit viel Applaus belohnt. Richard Martin wagte sich auch an Geschichten auf Deutsch, und nahm es sympathisch gelassen, wenn es hier und da mal mit der Grammatik hakte: „gereitet, geritten – egal“: Er imitierte einfach ein wieherndes Pferd. Man verstand sich ausgezeichnet und wurde mit indischen Königen, Maggy und Paggy, Kannibalen und anderen Wesen konfrontiert. Die Zuhörer erfuhren, warum es vorteilhaft sein kann, einen Daumen zu verlieren und machten Bekanntschaft mit einer geizigen Frau. „Wofür braucht man Geld?“, richteten die Erzähler eine Frage ans Publikum. „Um die Wohnung bezahlen zu können“, kam aus einer Ecke. Aus einer anderen: „Zweimal Kartoffeln, dreimal Nudeln . . .“

Die Sache mit dem Einkaufszettel

Nachdem sich auch der Besitzer des Einkaufszettels gefunden hatte, präsentierten die gut aufgelegten Künstler viele weitere Geschichten, die mal skurril, mal philosophisch und immer unterhaltsam waren. Die Vermutung der beiden Geschichtenerzähler: „Die Leute merken, dass sie Geschichten brauchen“, schien sich, auch gemessen am Applaus, deutlich zu bestätigen.