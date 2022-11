Auf steigende Kosten reagieren

Dass die Albersloher Schützenbrüder nicht knauserig sind, dürfte mindestens dem bekannt sein, der regelmäßig die Feste besucht, die der Traditionsverein von 1885 regelmäßig auf die Beine stellt. Ob Schützenfest oder Winterfest – „Wir wollen unseren Mitgliedern und Gästen etwas bieten“, so der Vorsitzende der Schützenbrüder. „Daher wollen wir mit Blick auf die zukünftigen Entwicklungen und zur Sicherung von etwaigen Investitionen den Beitrag anheben“, stellte Udo Borgmann einen der Punkte in den Raum, über die die Schützenbrüder auf der diesjährigen Generalversammlung abstimmen sollten.

„Beim nächsten Mal vielleicht einen etwas dickeren Pulli anziehen“, hörte man als gegenseitige Empfehlung aus Reihen der 147 Mitglieder, die sich in der geräumigen „Sporthalle Zur Hohen Ward“ einen Platz gesucht hatten. „Nicht wärmer als 19 Grad“, lautet das Gebot der Stunde, das auch die Stadt beim Beheizen öffentlicher Räume beherzt. „Wir sind froh, die Halle für unsere Versammlung nutzen zu dürfen“, bedankte sich Udo Borgmann bei der Stadt, die Bürgermeisterin Katrin Reuscher vertrat. Ausreichend Platz fanden auch die örtlichen Musikzüge, die neben mehreren Freibiersponsoren für gute Laune sorgen sollten.

Film- und Pressewart kündigt Rückzug an

Unter den Spendern war auch König Mohamed „Mauki“ Lamhauch, der mit einem dreifachen „Horrido“ geehrt wurde. Ihm und der Versammlung brachte Tobias Budde launig in Erinnerung, was beim vorangegangenen Schützenfest so alles passiert war. Dabei untermalten die Fotos von Richard Stoffers die Zeitreise. Der als Film- und Pressewart hoch geschätzte Albersloher räumte ein, nur noch für zwei weitere Jahre im Vorstand tätig sein zu wollen, was die Mitglieder zwar mit Verständnis aber auch großem Bedauern zur Kenntnis nahmen. Bedauern zeigten die Mitglieder auch bei der Nachricht, dass Bernhard Nieße nach immerhin 26 Jahren als Kassierer sein Amt niederlegt. „Bernhard, bei dir stimmte die Kasse immer“, lobte der Vorsitzende. Mit stehenden Ovationen bedankte sich die Versammlung bei Nieße und entschied, dass Dominik Hoenhorst in Zukunft ein wachsames Auge auf die Finanzen haben soll.

Einstimmig wurde auch der Vorsitzende Udo Borgmann für vier weitere Jahre in den Vorstand wiedergewählt. Genau wie Tobias Budde, Berthold Rummeling und Markus Uhlenbrock. Letzterer erhielt gleich doppelt Applaus, denn das diesjährige Winterfest soll in der neuen Halle des Albersloher Autohändlers hinter der Tankstelle „Breul“ stattfinden. „Alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, und „großartig“, vernahm man aus Reihen der Schützenbrüder.

Drei Abschiede aus dem Offizierskorps

Auch gab es Neuigkeiten aus dem Offizierskorps: „Nach zusammen 68 Jahren treten Stefan Meiering, Kalla Druffel und Herbert Sievers aus dem Corp aus“, bedauerte Borgmann und forderte ein dreifaches „Horrido“ ein. Für sie rücken Christof Hülsmann, Tobias Litoborski und Thomas Steinmann nach.

Beim Kassenbericht war deutlich geworden, dass auch der Albersloher Schützenverein mit allgemein steigenden Kosten zu kämpfen hat. „Den Kosten für Zelte – hier haben wir eine Preissteigerung von bis zu 40 bis 50 Prozent – und den höheren Gagen der Bands, wollen wir nach zehn Jahren mit einer Beitragserhöhung von heute 20 Euro pro Jahr auf 25 Euro begegnen“, so der Vorsitzende. Von einem Mitglied kam der Vorschlag, den Beitrag auf 30 Euro zu erhöhen. Mehrheitlich wurde für den höheren Beitrag gestimmt.

Auch, wenn das mehr in die Vereinskasse spülen dürfte, kündigte Borgmann an: „Am Sonntagabend engagieren wir statt einer Band einen DJ.“ Wieder Zustimmung aus Reihen der Mitglieder, die sich in Zukunft auch mit dem Thema „Frauen im Schützenverein“ auseinandersetzen wollen. Dabei gehe es nicht nur um den Posten als Vertreterin der Fahnengarde im Vorstandsteam, sondern allgemein um die Möglichkeit einer Mitgliedschaft. „Es ist ganz normal, dass wir Frauen hier im Verein heute mehr einbinden. Dafür ist allerdings eine Satzungsänderung nötig“, so Borgmann, der versicherte, dass man sich im Vorstand weiter intensiv mit dem Thema befassen wolle.