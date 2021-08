Aufbruch in ein moderneres Pfarreileben

Sendenhorst/Albersloh

Aufbruch in der Pfarrei“: So beschreiben Pfarrer Clemens Lübbers und das übrige Seelsorgeteam das, was sich die katholische Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus für die kommenden Wochen, Monate und Jahre vorgenommen hat. Im Kern geht es um ein modernes Gemeindeleben, Mitreden und Mitgestalten ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Von Josef Thesing