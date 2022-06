Aus Paris nach Sendenhorst

Von der Weltstadt Paris für einen Auftritt ins beschauliche Sendenhorst? Oder auch aus der Kulturhochburg Wien? Und Berlin dürfte Musikern kulturell vermutlich auch mehr bieten als ausgerechnet Sendenhorst, die kleine Stadt im Münsterland. Und doch reisen vom 9. bis zum 11. September Künstler aus diesen drei weltbekannten Städten an – und aus einigen anderen auch, die ebenfalls nicht unbedingt um die Ecke liegen. Dazu gehören unter anderem Posen in Polen, Hamburg und Maastricht in den Niederlanden.

Ein ganz besonderes Ereignis

Und das ganz freiwillig und mit viel Vorfreude. Denn „Vocal Champs“ steht auf dem Programm, der Sendenhorster A-Cappella-Contest, der ein Wochenende lang erneut in der Realschule St. Martin zu Hause ist. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Coronalage übersichtlich bleibt. Aber auch dafür werde ein „Plan B“ erarbeitet, sagte Matthias Greifenberg von „V6 Promotion“, der das Festival erneut im Auftrag der Stadt organisiert, bei der Vorstellung des Programms. Möglicherweise sei draußen etwas machbar.

„,Vocal Champs’ in Sendenhorst hat sich mittlerweile in ganz Deutschland und in den angrenzenden Ländern auf einem hohen Level etabliert“, führte Greifenberg aus. Eine Veranstaltung mit vergleichbarer künstlerischer Qualität gebe es im weiten Rund nur in Graz im südösterreichischen Bundesland Steiermark. Zum Vergleich: Graz hat knapp 300 000 Einwohner.

Vorverkauf für die Tickets Foto: Die Festivalkarte für alle drei Tage kostet 35 Euro. Tageskarten gibt es auch. Tickets sind im Vorverkauf im Internet unter www.localTicketing unter der Rubrik „Vocal Champs“ zu haben. Eintrittskarten gibt es auch im Sendenhorster Haushaltswarengeschäft Voges und bei der Muko. Der Vorverkauf soll am 4./5. Juli starten. ...

Alle Vokalgruppen und die beiden Einzelkünstler, die sich beworben haben und ausgesucht wurden, haben es in der Szene zu etwas gebracht. Manche sind schon länger Profis, andere (noch) nicht. „Manche singen wie ein ganzes Orchester – nur ohne Instrumente“ verwies Matthias Greifenberg auch auf die Qualität der vergangenen „Vocal Champs“-Veranstaltungen in Sendenhorst. Einige sind auch diesmal wieder mit dabei, doch Newcomer seien ausdrücklich mit hinzugenommen worden. „Es ist ein guter Mix verschiedener Musikrichtungen und -stile“, so der Cheforganisator. Manch ein Fernsehzuschauer werde auch jemanden wiedererkennen, der es bei „The Voice of Germany“ weit gebracht habe.

Rahmenprogramm mit Konzert und Partys

„Vocal Champs“ in Sendenhorst habe einige Alleinstellungsmerkmale. Dazu gehöre auch die Besetzung der Jury, in der „keine Musikprofessoren“ sitzen, sondern Konzertveranstalter, die viel von dem Metier verstehen würden und die Gruppe für spätere Engagements bei Konzerten oder Festivals kennenlernen wollten.

Natürlich gibt es auch diesmal neben den Auftritten der Gesangsformationen ein Rahmenprogramm. Dazu gehören unter anderem spontane Gigs, das Preisträgerkonzert am Freitagabend mit dem Gewinner des Publikumspreises 2019, „Audiofeels“, sowie die After-Show-Partys am Freitag und Samstag. Die Siegerehrung ist für Sonntagnachmittag um 16 Uhr vorgesehen.

Langjährige Partner

Dass der Wettbewerb unter den Bedingungen und zu den Eintrittspreisen überhaupt stattfinden kann, ist den Partnern zu verdanken, die diese Veranstaltung schon lange unterstützen: die VEKA AG und die Sparkasse, diesmal in Form ihrer Stiftung. „,Vocal Champs’ ist absolut authentisch geblieben. Das ist wirklich toll“, sagte Jürgen Herbe, Leiter Werbung bei VEKA, bei der Programmvorstellung. „Wir freuen uns sehr darauf.“ VEKA wolle in Sendenhorst „immer ein guter Nachbar sein.“

Ähnlich sah das Simone Goertz, Vorsitzende des Vorstandes der Sparkassenstiftung. „Sendenhorst ist echt stimmgewaltig. Das geht nur, wenn es engagierte Leute gibt. Ich freue mich sehr auf dieses Ereignis.“

Wer den Gesangsformationen eine Bleibe zur Verfügung stellen will, kann sich bei den Veranstaltern melden. Durch diese Art der Unterbringung seien bereits Freundschaften entstanden, meinte Matthias Greifenberg.