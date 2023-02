Aus passiven Mitgliedern aktive Helfer machen

Schützen- und Stadtfeste, Kultur- und Sportevents: 2022 hatte, nach zwei Jahren mit erheblichen Corona-Einschränkungen, beinahe wieder den gewohnten Veranstaltungskalender zu bieten. Aber nur beinahe. Dass die Menschen vor die Tür gehen und sich amüsieren wollen, das hat sich zuletzt an Karneval gezeigt. „Aber es gehört ja noch mehr dazu: Denn genauso braucht es auch Leute, die das alles organisieren und etwas bewegen möchten“, sagt Marcel Schumann. Solch ehrenamtliches Engagement habe unter der Pandemie ebenfalls gelitten.

Der Allgemeine Schützenverein St. Martinus, dessen zweiter Vorsitzender Schumann ist, will an dieser Stelle gegensteuern. „Unsere Sorge ist, dass die Begeisterung in den eigenen Reihen irgendwann nachlässt und der Funke dann nicht mehr überspringt.“ Die Begeisterung, jedes Jahr ein großes Schützenfest auf die Beine zu stellen, ein Biwak zu organisieren oder sich um die Pflege des Bürger- und Schützenwaldes zu kümmern: Nur drei der vielfältigen Aktivitäten, die sich der 1864 gegründete Verein auf die Fahnen geschrieben hat.

Das Gründungsjahr ist an dieser Stelle auch das Motto, denn der Schützenverein hat eine „Agenda 1864“ aufgelegt – ein extra gestaltetes, modernes Logo inklusive. „Wir wollen als Verein wieder attraktiver werden – und das vor allem für die, die bei uns mitmachen wollen“, erklärt Marcel Schumann die Idee. Einen Mitgliederschwund habe man durch die Pandemie nicht zu verzeichnen gehabt, deren Zahl ist mit rund 700 seit Jahren konstant hoch. „Aber viele sind irgendwann mal in den Verein eingetreten – und seitdem eben Mitglied, aber eher passiv.“ Sie zu aktivieren, ist das Ziel der Martinusschützen.

Weit mehr als 1000 Bäume haben die Martinusschützen bereits im Bürger- und Schützenwald gepflanzt. Der 1864. soll im Zuge der „Agenda 1864“ hinzukommen. Foto: Nicole Evering

Dabei will der Vorstand keine Vorgaben machen, was sich seiner Meinung nach ändern muss. Vielmehr soll sich der gesamte Verein mit Vorschlägen einbringen können. „In der nächsten Zeit wird es darum gehen, die ‚Agenda 1864‘ mit Leben zu füllen“, so Schumann. Auf der Generalversammlung, die am 24. März (Freitag) um 19 Uhr im Landhotel Bartmann stattfindet, wird sie auf der Tagesordnung stehen.

Neues Logo soll Agenda begleiten

Die Ideensammlung könnte auch darin münden, sowohl neue Veranstaltungen aus der Taufe zu heben als auch bewährten einen frischen Anstrich zu verpassen. Selbst das jährliche Schützenfest könne sicherlich noch attraktiver gemacht werden, denkt Marcel Schumann. „Aber wir sind mehr als nur Schützenfest. Wir wollen kein angestaubtes Image, sondern auch für die jungen Leute interessant bleiben und etwas anbieten.“ Das neue Logo, das das bisherige keineswegs ersetzen, sondern lediglich ergänzen soll, schaffe dabei einen Wiedererkennungswert.

Ein Ziel soll am Ende auf jeden Fall das Pflanzen des 1864. Baums im Bürger- und Schützenwald sein, erläutert der zweite Vorsitzende. Mehr als 1000 Gehölze stehen schon in dem Sendenhorster Naherholungsgebiet. Allerdings geht dem Verein so langsam der Platz aus. „Um weitere Bäume pflanzen zu können, bräuchten wir mehr Flächen.“ Dazu sei man mit der Stadt in regem Austausch, aber die könne eben auch keine Erweiterung herbeizaubern. Die „Agenda 1864“ wird sich also nicht auf dieses Kalenderjahr beschränken. Vielmehr ist sie ein Prozess, um den Allgemeinen Schützenverein St. Martinus in eine aktive Zukunft zu führen.