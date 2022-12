Ausbau der Straße zieht sich noch hin

Die Ausbauarbeiten der Straße Am Mergelberg ziehen sich noch einige Zeit hin. Dafür gibt es laut Stadtverwaltung verschiedene Gründe wie etwa Ausfälle durch Krankheit.

Arbeiten Am Mergelberg

Die Straße Am Mergelberg ist wegen der Ausbauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Der Ausbau der Straße Am Mergelberg zieht sich wohl noch bis ins kommenden Jahr hin. Das teilt Daniel Fühner, zuständiger Dienstbereichsleiter in der Stadtverwaltung, dem Anlieger Michael Gödeke auf dessen entsprechende Anfrage mit. Gödeke hatte wegen stockender Arbeiten von der Stadtverwaltung unter anderem einen „Bauablaufplan“ angemahnt.

„Die Arbeiten an der Straße Am Mergelberg sind tatsächlich bis heute nicht abgeschlossen und werden sich nach aktuellem Kenntnisstand auch in das kommende Jahr ziehen“, erklärt Daniel Fühner. Die Ursachen dafür seien „vielschichtig“ und lägen unter anderem darin begründet, dass sich aufgrund von Ausfällen durch Krankheit bei der beauftragten Firma, Schlechtwetter und der verspäteten Umsetzung von Teilmaßnahmen durch Dritte Verzögerungen ergeben hätten. „Das ist für alle Seiten unbefriedigend, aber leider nicht immer zu vermeiden“, erklärt Fühner.

Stadt nicht Auftraggeber aller Arbeiten

Bezogen auf den „Bauablaufplan“ schreibt Fühner, dass dieser ein „Abstimmungsinstrument zwischen Auftraggeber, Bauleitung und beauftragten Firmen“ sei. Dieser werde ständig angepasst und könne „aufgrund dieser Dynamik nicht als verlässliche Information nach außen gegeben werden“. Auch die von der Stadt Sendenhorst beauftragten Firmen seien angewiesen, die Anlieger frühzeitig über anstehende Beeinträchtigungen zu informieren.

Aktuelle Informationen zum Baufortschritt seien im Planungsbüro Gnegel zu erhalten, das mit der Bauleitung beauftragt sei.

Die Stadt, erklärt Fühner, sei aber nicht Auftraggeber aller Arbeiten. So sei ein Unternehmen von einem privaten Bauherren beauftragt worden, der eine Anbindung für Regenwasser an das Abwassernetz nach Absprache mit den städtischen Abwasserwerk herstellen lasse.

Spielraum bei Gehwegbreite

Schließlich nimmt der Dienstbereichsleiter auch noch Stellung zu von Michael Gödeke gestellten Fragen zur Gehwegbreite. Der Anlieger hatte Abweichungen von der vorgesehenen Breite angefragt. „Eine gewisse Abweichung von der vorgesehenen Gesamtgehwegbreite (hier von rund drei Prozent) lässt sich (...) häufig nicht vermeiden, liegt im Rahmen der üblichen Spannbreite und beeinträchtigt weder Funktion noch Erscheinungsbild des Gehweges“, schreibt der Dienstbereichsleiter.