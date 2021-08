Ausrüstung auf gutem Stand halten

Der scheidende Leiter der Feuerwehr, Heinz Linnemann, absolvierte am Mittwochabend seine letzte Dienstversammlung als Leiter der Feuerwehr Sendenhorst. Nach mehr als 20 Jahren in der Wehrführung gibt er sein Amt bald in andere Händen. Seine „Abschiedsrede“ nutzte er auch für einen Appell an Verwaltung und Politik.

Als Gäste waren unter anderem Bürgermeisterin Katrin Reuscher sowie Kreisbrandmeister Heinz-Jürgen Gottmann anwesend. Linnemann betonte in seiner „Abschiedsrede“ im Feuerwehrgerätehaus vor allen Abteilungen der Feuerwehr Sendenhorst noch einmal die Wichtigkeit der Feuerwehr in der Gesellschaft, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

„Besonders die aktuellen Ereignisse im Ahrtal und in Rheinland-Pfalz zeigen auf, dass ein funktionierender Katastrophenschutz sehr wichtig ist“, unterstrich er.

Die Feuerwehr Sendenhorst war in den vergangenen Jahren bei vielen, überregionalen Ereignissen aktiv. Unter anderem leistete sie Hilfestellungen bei der Schneekatastrophe im Westmünsterland, beim Hochwasser in Münster, bei dem Flutereignis in Magdeburg oder zuletzt auch in Aachen und Eschweiler bei der Hochwasserkatastrophe in diesem Sommer. Die Feuerwehr Sendenhorst ist mit einem Löschgruppenfahrzeug in das Katastrophenkonzept des Landes NRW eingebunden.

Dieses Löschgruppenfahrzeug ist mittlerweile mehr als 20 Jahre alt und soll laut Brandschutzdedarfsplan nicht mehr durch ein Neufahrzeug ersetzt werden. Wenn dieses Fahrzeug nicht mehr vorhanden ist, könne die Feuerwehr Sendenhorst nicht mehr bei solchen Katastropheneinsätzen helfen, sind sich die Kameraden im Klaren.

Aus diesem Grund appellierte Heinz Linnemann noch einmal an Stadtverwaltung und Politik: „Eine Feuerwehr kann nur helfen, wenn sie auch das Material, sprich Fahrzeuge und sonstige Ausrüstung, zur Verfügung hat“. Auf ein Fahrzeug aus den Beständen des Bundes könne nicht gerechnet werden, weil es der Feuerwehr schlicht an Platz fehle.

Im Anschluss an seine Rede wurden dann noch Beförderungen und Ehrungen durchgeführt, da es seit 2019 coronabedingt keine Gelegenheit mehr dafür gab.