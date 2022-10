Der Teckelschlaut in Albersloh und der Promenadenring in Sendenhorst sollen zu Fahrradstraßen umgewidmet werden. Das zumindest beantragt die CDU-Fraktion im Stadtrat. Auf Fahrradstraßen haben Radler grundsätzlich Vorrang. Autofahrer müssen sich unterordnen.

So sehen viele Fahrradstraßen in Münster aus. Auch dort sind Autos zugelassen, deren Fahrer sich aber den Radlern unterordnen müssen.

Der Ruf der BfA nach der Ausweisung von Fahrradstraßen ist vor einiger Zeit mehr oder weniger ungehört verhallt. Das könnte sich bald ändern, denn die CDU-Fraktion im Rat der Stadt beantragt die Einrichtung ebensolcher Fahrradstraßen, und zwar auf dem Teckelschlaut in Albersloh und auf den Gräben in Sendenhorst. Da derzeit das Mobilitätskonzept der Stadt erarbeitet werde, ist das laut CDU ein wichtiger Beitrag.

Radler haben Vorrang

In Fahrradstraßen haben die Radfahrer naturgemäß Vorrang, sie dürfen unter anderem nebeneinander fahren. Autofahrer sind zwar in der Regel auch zugelassen, sie müssen sich aber den Radlern anpassen – auch in der Geschwindigkeit. Mal eben hupen, damit die Radler Platz machen: Das geht nicht. Eine noch von der vorherigen Bundesregierung beschlossene Änderung der Straßenverkehrsordnung erleichtert den Städten und Gemeinden die Ausweisung von Fahrradstraßen. In Fahrradstraßen gilt in der Regel Tempo 30.

Die CDU-Fraktion hat für eine solche Umwidmung den Teckelschlaut in den Blick genommen. Die Gemeindestraße zwischen Sendenhorster Straße und Bahnhofstraße ist eine viel genutzte Verbindung, nicht nur für Radler. An der Straße befinden sich unter anderem die Ludgerus-Kita, das Ludgerus-Haus und das St.-Josefs-Haus mit Tagespflege und betreutem Wohnen, begründet die CDU-Fraktion ihren Vorstoß. Zudem gebe es zwei Bushaltestellen und im Bereich der Sendenhorster Straße einen Fußgängerüberweg, der viel von Schülern genutzt werde. Außerdem befinden sich an der Straße Geschäfte.

Platz für Lastenräder

In diesem Zusammenhang könne auch geprüft werden, ob die Fahrradstraße als Nord-Süd-Verbindung über den Schwalbenweg, die Habichtshöhe und den Bergkamp bis zum Baugebiet „Zegen Esch“ weitergeführt werden kann. „Diese Route eignet sich sicherlich auch für den Verlauf der Veloroute durch den Ortskern Albersloh“, schreibt Sebastian Sievers für die CDU-Fraktion.

Auf den Gräben in Sendenhorst gilt generell Tempo 20. Das soll laut CDU auch so bleiben. Die etwa 1,3 Kilometer lange Verbindung rund um den Stadtkern dienten schon heute vorwiegend der innerstädtischen Erschließung, auch für Radfahrer und Fußgänger. Das Haus Siekmann, die Grundschule und auch das St.-Josef-Stift seien unmittelbar angebunden.

Platz genug, zum Beispiel für Lastenräder, sei auf den Gräben genug, meint die CDU-Fraktion. „Neben dem Bau von Radwegen, Velorouten und Radschnellwegen ist die Umwidmung geeigneter Straßen zu Fahrradstraßen ein weiterer Schritt zur Förderung eines sicheren innerörtlichen Radverkehrs“, heißt es im Antrag der CDU-Fraktion.