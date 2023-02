Bäume wurden nicht bewusst gepflanzt

Entfernung von Gehölzen am Zegen Esch

Was hat das Mähkonzept der Stadt Sendenhorst mit der Beseitigung der Bäume und Sträucher auf dem Grünstreifen entlang des Baugebiets Zegen Esch in Albersloh zu tun? Nichts. Nach der Beseitigung der Bäume und Sträucher dort – wir berichteten – haben sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, teilweise auch aus Reihen der Politik, zu Wort gemeldet, unter anderem mit dem Hinweis, dass die Beseitigung der Gehölze in Albersloh nicht mit dem neuen Mähkonzept der Stadt zu vereinbaren sei.