Bernd Stapel ist nun Stellvertreter

Mit einigen personellen Änderungen im Vorstand und vielen Informationen für das begonnene Jahr endete für knapp 50 Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Albersloh die diesjährige Mitgliederversammlung im Hotel-Restaurant Geschermann. Das coronakonforme Einchecken verlief reibungslos, heißt es im Bericht des Vereins. Es sei inzwischen schon zur Routine geworden. So konnte Vorsitzender Hermann Stephan die Versammlung fast pünktlich eröffnen, heißt es im Bericht des Vereins.

Zu Beginn bedauerte Schriftführerin Annika Bloem, dass es auch in diesem Jahr nicht viel zu berichten gebe, aber immerhin mehr als im Jahr zuvor. Der Jahresrückblick für 2021 war geprägt vom Schnee im Februar, einigen tollen sportlichen Erfolgen und dem alljährlichen Herbstausritt mit dem Fuchsschwanzgreifen.

Neben Corona machte auch das Herpes-Virus das Reiterleben schwer, sodass einige Termine auch dadurch ausfielen. Im Sommer gab es dennoch schweißtreibende Arbeitseinsätze, bei denen Vorarbeiten für die Flutlichtanlage um die Außenplätze erledigt wurden. Auch der Aufenthaltsraum sei dank gesponserter Möbel kaum wiederzuerkennen, berichtete Bloem.

Solide Finanzen

Kassiererin Petra Höppe zog nach vielen akkurat aufgelisteten Zahlen das erfreuliche Resümee: „Wir waren 2021 echt gut, sogar besser als das Jahr zuvor.“ Hohe Ausgaben konnten durch Sponsoren oder Zuschüsse gestemmt werden. Auch das Sommerturnier habe zu den guten Zahlen beigetragen.

Nach den Berichten folgten die Wahlen, bei denen einige Vorstandsmitglieder ihre Ämter niederlegten, um sie vertrauensvoll an neue Amtsträger zu übergeben. Nach zwölf langen Jahren gab der bislang zweite Vorsitzende Harald Schröder sein Amt an Bernd Stapel weiter. Jedoch nicht, ohne dass Hermann Stephan vorher einen kleinen Ausschnitt aus Schröders Werdegang im Verein zum Besten gab. Von seinem Anfangswissen – „Pferde werden irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben“ – ausgehend, sei er nun zu einem geschätzten Reitersmann geworden.

Der frei gewordene Vorstandssitz von Bernd Stapel als Beisitzer wird von Jochen Thiemann besetzt. Ulrike Schulze Zuralst wurde in Abwesenheit als Beisitzerin wiedergewählt.

Abschied von Petra und Vanessa Höpper

Bewegend war der Abschied von Petra und Vanessa Höpper, die gemeinsam viele Jahre mit hohen Zahlen jongliert hatten. Nun übernehmen Nadine Hempe als Kassiererin und Nicole Haves als stellvertretende Kassiererin den anspruchsvollen Job. Nadine Hempe hat allerdings bereits Erfahrung mit dieser Aufgabe, hat sie doch in ihrem alten Verein auch schon diese Stelle bekleidet. Den Turnierausschuss bilden Harald Schröder und Katharina Mau. Sie folgen Ernst Nordhoff und Nico Hollenbeck ins Amt. Sandra Pufahl und Birgit Rebsch übernahmen erneut die Leitung des Gremiums.

Nach den Wahlen kam das leidige Thema der Arbeitseinsätze auf den Tisch. Nachdem es im vergangenen Jahr noch weniger helfende Hände als im Vorjahr gegeben habe, wurde von Alina Schmidt die neue Arbeitsdienstregelung für aktive Mitglieder vorgestellt. Trotz einiger Gegenstimmen und Enthaltungen konnte der Plan mit einer Mehrheit besiegelt werden.

Vorfreude auf die Turniere

Die Albersloher Reiter hoffen nun, dass sie 2022 das Vereinsleben wieder genießen können und blicken voller Vorfreude auf das Hallenturnier im April und das große Sommer-Turnier im September.

Die Jugend hat aufgrund der guten Resonanz vom Vorjahr wieder einen Tag an der Wasserski-Anlage sowie im Winter auf der Schlittschuhbahn geplant. Außerdem soll es auch in diesem Jahr schöne gemeinsame Ausritte geben.

Der Festausschuss möchte außerdem eine Boßel-Tour mit anschließendem Zusammensitzen und Grillen organisieren. Zusätzlich soll es Ende März einen Workshop mit Melissa Pander geben: „Reiten beginnt im Kopf“. Anmeldungen nimmt Andrea Niebling entgegen.

Weiterhin ist der RVA auf der Suche nach einem geeigneten Vereinspony für den Reiter-Nachwuchs. Dank der Aktion „Gemeinsam nachhaltig“ sind Gelder für ein Pony vorhanden, die Ausrüstung wird von einer Firma gesponsert.

Am Ende der Versammlung erinnerte Hermann Stephan an verstorbene Reitsportfreunde. Aber auch über den Krieg in der Ukraine verlor der Vorsitzende einige bewegende Worte.

Doch auch eine erfreuliche Nachricht aus dem vom Hochwasser im vergangenen Jahr arg getroffenen Reitverein Bliesheim gab es zu berichten. Für die 2021 gesammelten Spenden bedanke man sich herzlichst. Dank dieser und weiterer Spenden könne man in Bliesheim inzwischen wieder dem Reitsport nachgehen.