Berührungsängste frühzeitig abbauen

Ein schönes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung entwickelte sich beim inklusiven Bastelnachmittag im Kindergarten St. Michael in Sendenhorst. Dieser fand in Kooperation mit der Lebenshilfe Kreis Warendorf statt.

Ein inklusives Bastelangebot veranstaltete die Lebenshilfe Kreis Warendorf in Kooperation mit dem Kindergarten St. Michael in Sendenhorst. Im Vorfeld besprachen die Erzieherinnen mit den zukünftigen Schulkindern das Thema „Jeder Mensch ist anders – Behinderung und Inklusion“.

Kinder sensibilisieren

Ziel dieses Projektes ist, Kinder schon im jungen Alter für dieses Thema zu sensibilisieren, erläutert der Kindergarten in einer Pressemitteilung. Dadurch werden schon früh Hemmschwellen und Berührungsängste abgebaut.

Gemeinsam haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lebenshilfe Kreis Warendorf und die zukünftigen Schulkinder des Kindergartens St. Michael Herbstlichter gebastelt oder Herbstbäume mit Fingerfarben gemalt. Nachdem die Bastelarbeiten fertiggestellt waren, gab es in gemütlicher Runde Kaffee, Kakao und Plätzchen. In dieser Zeit wurde ein schönes Miteinander beobachtet, heißt es im Pressetext weiter. Ein Teilnehmer erinnerte sich noch an seine Zeit in diesem Kindergarten. Auch seine ehemalige Erzieherin war an dem Tag da, worüber er sich sehr gefreut hat.

Schönes Miteinander

Alle haben sich darüber gefreut, die selbst gebastelten Lichter und Bilder mit nach Hause zu nehmen. Rundum war es ein sehr gelungener Nachmittag, zieht der Kindergarten ein Fazit. „Es war ein schönes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung.“