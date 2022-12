Beste Laune in der „guten Stube“

Der kleine Weihnachtsmarkt in der „guten Stube“ lockte einmal mehr viele Besucher an. Diesen wurde ein schönes vorweihnachtliches Ambiente geboten. Für Musik war ebenfalls gesorgt. Einen besonderen „Auftritt“ hatten die Landwirte bei ihrer Lichterfahrt.

Volles Haus – beste Stimmung: Die Mitglieder des Sendenhorster Vereins „Brauchtum und Weihnachtstraditionen“ waren rundum zufrieden. Es passte wieder alles bei der erneuten Auflage des dreitägigen Weihnachtsmarktes in der „guten Stube“ der Stadt.

Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich der Marktplatz vor dem Rathaus in ein kleines und feines Hüttenparadies. Glühwein, Reibeplätzchen und viele Leckereien mehr: Den Besuchern wurde einiges geboten, wozu auch die Musik gehörte. Abgerundet wurde das Angebot mit einigen Ständen, an denen man sich schon mal nach Geschenken umschauen konnte.

Gemütliche Atmosphäre

War am Freitagabend der Andrang noch etwas überschaubar, so drängten sich die Besucher am Samstag und Sonntag umso mehr durch das Hüttendorf. Nach der Lichterfahrt der Bauern – hier bestaunten mehrere Hundert Besucher am Straßenrand die beleuchteten Traktoren – wurde es dann auf dem Markt so richtig gemütlich.

Auch die Muko war dabei. Foto: Dirk Vollenkemper

Nachdem das Flötenensemble der Muko das Bühnenprogramm musikalisch eröffnet hatte, wurde es beim Auftritt des „The Modern Wind Orchestra“ aus Ennigerloh ordentlich weihnachtlich.

Dem stand dann zum Abschluss des Bühnenprogramms Ina Malkemper in keiner Weise nach. Die Sängerin verzauberte mit ihrer Stimme die Besucher des Weihnachtsmarktes und durfte natürlich die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen.

Auch der Nikolaus schaute vorbei

Am Sonntag stand der Markt im Zeichen der Familien. Das Kinderkarussell lief heiß, und auch die Naschereien an den Ständen fanden großen Anklang. Fehlen durfte da natürlich nicht die Tanzgarde der Karnevalisten, die mit Ihrer Trainerin Kirsten Wessel ein wenig närrische Stimmung in die besinnliche Vorweihnachtszeit brachte.

Die Lichterfahrt der Landwirte sorgte für Aufsehen. Foto: Dirk Vollenkemper

Der Höhepunkt des Sonntags war dann schließlich der Besuch des Nikolauses. Schwer bepackt, hatte er so einige Überraschungen in seinem Gepäck. Mit der Auslosung der Tombola-Gewinne – die Gewinnnummern finden sich in der morgigen Ausgabe – endete schließlich der diesjährige kleine Weihnachtsmarkt . „Wir sind sehr zufrieden und freuen uns schon jetzt auf das nächste Event unseres Vereins“, erklärte Alexander Descher, Vorsitzender des Vereins „Brauchtum und Weihnachtstraditionen“, nach drei schönen, vorweihnachtlichen Tagen mit viel Arbeit für die Veranstalter.