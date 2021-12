Beste Stimmung beim Boostern

Impfaktion von Stadt und Ärzten in Albersloh

Albersloh/Sendenhorst

Ohne großen Aufwand fix zum Boostern: Diese Gelegenheit nutzen am Samstag zahlreiche Bürger in Albersloh. In einer von der Stadt organisierten konzertierten Aktion hatten die niedergelassenen Ärzte zum Sonderimpftermin eingeladen – und die Resonanz war groß.

Von Josef Thesing