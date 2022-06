Beste Stimmung im Garten

Die Premiere ist gelungen: Erstmals veranstaltete die Muko im Garten ein „Sowieso“-Fest in Light-Version. Das musikalische Konzept mit drei jeweils Bands an beiden Abende kam gut an. Die Gäste brachten alles mit, was man für ein Picknick benötigt.

Tolle Musik, beste Stimmung und gutes Wetter: Die Premiere des „Sowieso-light-Festivals “ ist gelungen. Zwei Tage erlebten jeweils mehr als 100 Besucher im „Mukolosseum“, dem Garten hinter dem Muko-Haus, entspannte Stunden.

Ralf Schomacher vom Organisationsteam eröffnete die Veranstaltung und dankte insbesondere Matthias Greifenberg für dessen professionelle Unterstützung. „Wenn die Auftaktveranstaltung gut läuft, können wir uns weitere Events vorstellen“, sagte der Moderator und schlug Theater, Poetry-Slam-Veranstaltungen und Auftritte von Chören vor. Auf Bier- und Würstchenstand hatten die Veranstalter ganz bewusst verzichtet, stattdessen hatten die Gäste alles mitgebracht, was man für ein Picknick benötigt.

Besucher bringen Picknick mit

Auch die Kinder hatten ihren Spaß, bot doch das Freigelände ideale Möglichkeiten zum Spielen und Toben.

Das musikalische Konzept mit drei Bands an jedem Abend kam gut an. Den Auftakt machte am Freitag die Rinkeroder Band „Twins on Fire feat.Judes“. Die drei Bandmitglieder kamen mit ihren Eigenkompositionen und einem bunten Mix aus Folk, Indie und Soul gut an und beeindruckten mit ausdrucksstarken Stimmen.

Die Spielfreude der Sendenhorster Band „BassMen“ übertrug sich schnell auf das Publikum. Die vier Musiker bewiesen perfektes Zusammenspiel und begeisterten mit Titeln von den Beatles, Tom Petty oder den Foo Fighters.

Die „Twins on fire“ aus Rinkerode machten den Auftakt. Foto: Angelika Knöpker

Last but not least eroberte die Band von Alex Fischer die Bühne. Die Musik der Formation spiegelt die Erfahrungen junger Menschen wieder. Die deutschen Texte beinhalten die Themen Liebe, Freundschaft, Wut und Schmerz.

Den Auftakt am Samstag machte die Big Band der Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Musiker spielten auf hohem Niveau und präsentierten Swing und rockige Stücke mit Einflüssen aus Funk und lateinamerikanischer Musik.

Musik aus dem 60er und 90er Jahren

Die Gruppe „Passt Perfekt“ nahm das Publikum mit auf eine Reise durch die Rock-und Popwelt von den 1960er bis zu den 1990er Jahren. Das Trio hatte unter anderem Songs von Joe Cocker, den Beatles, Eric Clapton, Santana, der Spencer-Davis-Group und den Rolling Stones im Gepäck.

Nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung dürfte einer Neuauflage des „Sowieso-light-Festivals“ nicht im Wege stehen, bilanzieren die Veranstalter