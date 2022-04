Bestimmt gibt’s auch Blumen

Viele im Dorf kennen sie, denn Christa Potthinck hat nach ihrer Ankunft in Albersloh zunächst für Mutti Kordt gearbeitet und dann gemeinsam mit ihrem Mann eine Gärtnerei mit Blumenladen betrieben. Viele Blumen wurden auf den Wochenmärkten in Münster verkauft. An diesem Mittwoch wird Christa Potthinck 90 Jahre alt.

Eigentlich heißt sie Christina Margaretha Potthinck, doch alle nennen sie nur Christa. Die Albersloherin feiert heute ihren 90. Geburtstag. Ein rundes Jubiläum, das sie im engsten Familienkreis begehen will.

Aus dem Emsland nach Albersloh

Auf dem Tisch im Wohnzimmer stehen Blumen. In der Küche und im Wintergarten auch. Kein Wunder – viele Jahre betrieben Christa und Bernhard Potthinck eine Gärtnerei nebst Blumenladen an der Alverskirchener Straße. „Geboren wurde ich in Aschendorf im Emsland – heute heißt das Papenburg“, erzählt Christa Potthinck, die nach dem frühen Tod ihrer Eltern schon jung auf sich alleine gestellt gewesen war. Ihre beiden Brüder starben als junge Männer. „Der eine im Krieg, der andere im Bergwerk.“ Während ihre Schwester im Emsland blieb, machte sich Christa Potthinck auf den Weg nach Albersloh. „In der Zeitung war ich auf eine Annonce von Mutti Kordt gestoßen“, erzählt die Jubilarin von einem Wendepunkt in ihrem Leben. „Also habe ich mich in den Zug gesetzt und bin in der Gaststätte Kordt gelandet.“ Dort habe sie als „Mädchen für alles“ an der Seite vom Albersloher Urgestein Mutti Kordt gearbeitet. „Das war eine nette Gaststätte“, erinnert sich Christa Potthinck, die im Dorf auch ihren zukünftigen Ehemann Bernhard Potthinck kennenlernen sollte. „Seine Eltern hatten eine Gärtnerei an der Münsterstraße“, erzählt die Albersloherin.

Gewächshäuser an der Alverskirchener Straße

„1955 haben wir geheiratet und später unsere eigene Gärtnerei hier an der Alverskirchener Straße aufgemacht.“ In den Gewächshäusern hinterm Haus wuchsen die Blumen, die zum größten Teil auf den Wochenmärkten in Münster angeboten wurden. Aber auch im Blumenladen, in dem nicht nur Topfpflanzen und Schnittblumen verkauft, sondern auch Kränze und Gestecke gefertigt wurden. „Gisela (Tönies) hat mitgeholfen“, erzählt Christa Potthinck von ihrer ehemaligen Kollegin, die über die Jahre zur guten Freundin geworden sei.

Im Jahr 2010 starb Bernhard Potthinck. Heute steht dort, wo einst die Treibhäuser standen, ein Mehrfamilienhaus. Christa Potthinck wohnt noch immer in dem Haus, in dem früher der kleine Blumenladen war. Ihren Alltag verbringt sie nach vielen Arbeitsjahren heute eher beschaulich. „Zwei mal die Woche wird Karten gespielt“, erzählt die Rentnerin. „Im Ludgerus-Haus und im privaten Kreis.“ Heute allerdings nicht, denn die Familie hat sich angekündigt. „Meine Nichten und Neffen kommen“, freut sich die Albersloherin. „Meine Schwester leider nicht – sie ist 95 und nicht mehr so fit“, bedauert Christa Potthinck, die sich trotzdem auf eine Feier mit den Verwandten freut.