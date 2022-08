Planungsstillstand bei der Albersloher Ortsumgehung: BfA fordern „kleinere Lösung“

„Keine Planungen für Albersloher Ortsumgehung“, berichtete die Redaktion am 28. Juli nach entsprechenden Anfragen an das NRW-Verkehrsministerium und den Landesbetrieb Straßen NRW. Der für den Bau der Ortsumgehung zuständige Landesbetrieb plane die Straße derzeit nicht weiter. Und auch Gespräche über den möglichen Ankauf von Grundstücken habe es noch nicht gegeben, hieß es seitens des Landesbetriebes.

Öffentliche Stellungnahmen hatte es zu den Aussagen bislang nicht gegeben. Nun melden sich die BfA in dieser Causa zu Wort. „Steht damit die Albersloher Ortsumgehung in ihrer bisher angedachten Ausprägung zur Disposition?“, fragte die Redaktion vor zwei Wochen, heißt es in der Pressemitteilung der Wählergemeinschaft, die nun die Frage stellt: „Und was bedeutet das für den innerörtlichen (Lkw-)Verkehr von Albersloh und Sendenhorst?“. Das sei Thema in der jüngsten Fraktionssitzung gewesen.

Vereinbarung zwischen Land, Kreis und Stadt

Immerhin hätten am 23. Februar 2019 Landrat Dr. Olaf Gericke, der damalige Sendenhorster Bürgermeister Berthold Streffing sowie der ehemalige NRW-Verkehrsminister und jetzige Ministerpräsident Hendrik Wüst vor den jüngsten Wahlen erklärt: „Die Wichtigkeit der Ortsumgehung ist uns allen bewusst. Deshalb ziehen Stadt, Kreis und Land an einem Strang.“

„Darum schloss das Trio kurzerhand eine Vereinbarung, nach der sowohl die Stadt, als auch der Kreis Warendorf einen Teil der Planungen übernimmt. Danach wäre der Kreis für die Vermessung zuständig und Sendenhorst für die Baugrunduntersuchung“, schreiben die BfA. Die Stadt sei bereits in Vorleistung gegangen. „Im Gegenzug“, so Wüst laut BfA damals, „werde ich dafür sorgen, dass die weiteren Planungen direkt im Anschluss an die Maßnahmen starten“.

Sanierung vor Neubau

„Und was haben wir jetzt?“, fragen die BfA. „War das ein leeres Versprechen?!“. Laut Zeitungsbericht gebe es „keine weiteren Planungen“ und Achselzucken bei der Stadtverwaltung, die den Stillstand nicht bestätigen konnte. Zusätzlich erklärte das NRW-Umwelt- und Verkehrsministerium, dass bei den jetzt anstehenden Planungen auf Basis des neuen Landesverkehrsmodells – das Anfang 2023 vorliegen soll – geänderte Kriterien „beim verkehrlichen Bedarf, bei der Finanzierung und beim Klimaschutz“ angelegt werden müssten. Im Übrigen habe gerade beim Straßenbau die Sanierung Vorrang vor dem Neubau.

Alternative für heimische Lkw

„Mit diesen Aussagen dürfen und können wir uns nicht zufrieden geben“, meint der BfA-Fraktionsvorsitzende Hans Ulrich Menke. Die BfA hätten sich immer schon für einen geringen Landschaftsverbrauch eingesetzt und dafür heftige Kritik der anderen Parteien eingesteckt. Doch eines müsse klar sein: Gerade in Albersloh sei zur Entlastung des Ortskerns mit seinen viel zu schmalen Bürgersteigen mindestens eine „kleine Lösung“, die das Gewerbegebiet Buschkamp/Haberkamp mit der Sendenhorster Straße verbindet, „dringend nötig“.

„Wir dürfen unsere heimischen Fuhr- und Busunternehmen, die sich an das Durchfahrverbot für Lkw halten, nicht weiterhin im Regen stehen lassen“, ergänzt BfA-Ratsherr Michael Thale. „Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger von Albersloh, sondern gerade auch unsere Spediteure brauchen zumindest eine kleine Lösung. So, wie wir sie schon immer gefordert haben“, so Thale in der Mitteilung. Dadurch würde wenigstens der innerörtliche Lkw-Verkehr, der von Albersloh zu den Autobahnen oder in Richtung Hamm rolle, vom Ortskern Sendenhorst ferngehalten.

„Trotzdem bleiben noch viele andere Lastwagen“, so die BfA, „die wegen des Durchfahrverbots in Albersloh über die L 520 in die Ortsmitte von Sendenhorst gelangen“. Und diese Verlagerung könne langfristig nur gelöst werden, „wenn der Bau der Ortsumgehung in Sendenhorst mit dem nötigen Augenmaß für die zukünftige verkehrliche Entwicklung und mit Blick auf den Flächenverbrauch weitergeplant werde“.

Daran müssten jetzt alle Parteien, beteiligten Behörden und Ministerien gemeinsam arbeiten – schnell, intensiv und überzeugend. Nicht überdimensionierte Straßenbauprojekte seien nötig, sondern kleine wirkungsvolle Lösungen, die auch Mensch und Natur nicht aus den Augen verlieren: „Und das muss auch der neuen Landesregierung in Düsseldorf klar gemacht werden.“