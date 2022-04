BfA verabschieden Ratsfrau Martina Rust

Die BfA haben ihre Ratsfrau Martina Rust verabschiedet.

„Wir danken Dir von Herzen für Deine ideenreiche, anregende, stets freundliche und auch fleißige Arbeit, die Du in den vergangenen 27 Jahren gemeinsam mit uns für die Bürgerinnen und Bürger in Sendenhorst und Albersloh geleistet hast.“ Mit diesen Worten leitete der Vorsitzende der Bürger für aktive Kommunalpolitik, Michael Thale, bei einem gemeinsamen Frühstück die offizielle Verabschiedung von Martina Rust ein.

Martina Rust wird ihren Lebensmittelpunkt nach dem Tod ihres Lebensgefährten in wenigen Wochen vom Albersloher Sägewerk in ihr ehemaliges Elternhaus nach Münster verlegen, heißt es im Bericht der BfA.

„Als ich Albersloh 1984 zum ersten Mal besucht habe“, erinnert sich Rust, „habe ich gedacht, dass ich in ein verschlafenes Örtchen komme.“ Doch das sei eine krasse Fehleinschätzung gewesen. Sehr schnell habe sie erkannt, dass in „Abschlau“ sehr aufgeschlossene und zugewandte Menschen leben. „So bin ich direkt überaus herzlich von der Nachbarschaft aufgenommen worden.“

1995 in die BfA eingetreten

Als politisch interessierte Frau habe sie mehrere Monate lang die Arbeit der BfA intensiv verfolgt. „Die sachorientierte Politik der Wählergemeinschaft hat mich überzeugt. Ein Jahr nach Gründung der BfA bin ich dann im Jahr 1995 eingetreten.“

Da sich über die politische Zusammenarbeit hinaus viele gute Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt hätten, „bleiben meine guten und intensiven Verbindungen auch nach dem Umzug nach Münster hier zu euch nach Albersloh erhalten“.

Im Rat der Stadt und in den Ausschüssen aktiv

„Deine Spuren hast Du ja jetzt schon in unserer Stadt hinterlassen“, ergänzte Michael Thale. So war Martina Rust von 2014 an für die BfA Mitglied des Stadtrates. Als festes Mitglied agierte sie im Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit und nachfolgend im Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport. Stellvertreterin war sie in verschiedenen Ausschüssen, so im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie, im Haupt- und Finanzausschuss, im Betriebsausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss.

Mit der Übergabe eines Geschenks und eines Blumenstraußes wünschten sich BfA-Mitglied Sigrid Menke und Michael Thale ein häufiges Wiedersehen mit Martina Rust. „Die beste Gelegenheit wäre doch“, so Rust, „wenn ihr euch auf der kommenden Mai-Fahrradtour auf den Weg zu mir nach Münster macht. Ich lade euch herzlich ein.“