Bis Pfingsten bleibt St. Martin zu

Sendenhorst

Der zwei Mal verschobene Beginn der Umgestaltung der Sendenhorster Pfarrkirche St. Martin startet nun. Das Gotteshaus wird am 5. September geschlossen und ausgeräumt. Am 18. September soll um 11 Uhr in der leergeräumten Kirche ein letzter Gottesdienst stattfinden, der mit einem Gemeindefest verbunden wird.

Von Josef Thesing