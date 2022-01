Bis zu 33 750 Euro sind futsch

Der Wegfall der KfW-Förderung trifft auch Bauherren in der Region. Welche Auswirkungen der Förderstopp für die Gebiete Kohkamp (Foto) sowie das gerade in Erschließung befindliche Areal am Drensteinfurter Mondscheinweg haben wird, vermochten die zuständigen städtischen Stellen noch nicht zu sagen.

Foto: Paul Brockkötter