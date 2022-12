Bis zu drei neue Eingangsklassen sind möglich

An der Realschule St. Martin können im Schuljahr 2022/23 bis zu drei neue Eingangsklassen gebildet werden. Eine davon soll wieder eine Musikklasse werden, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die Schülerinnen und Schüler lernen hier ein Instrument und spielen als Klassenorchester. Neben der Musikklasse sollen noch zwei „normale“ Eingangsklassen eingerichtet werden.

Verstärkter Musikunterricht

In der Musikklasse wird es weiterhin verstärkten Musikunterricht geben. In den übrigen Klassen ist in drei Halbjahren der Klassenstufe 5/6 eine zusätzliche Sportstunde vorgesehen. Die Anmeldungen für die fünfte Jahrgangsstufe der Realschule St. Martin zum Schuljahr 2022/2023 können an folgenden Tagen vorgenommen werden:

20. Januar (Freitag), 13 bis 17 Uhr

21. Januar (Samstag) 10 bis 12 Uhr

23. Januar (Montag) 15 bis 19 Uhr

24. Januar (Dienstag) 15 bis 17 Uhr

Interessierte Eltern werden gebeten, bis zum 20. Januar über die Homepage (www.realmartin.de) einen Anmeldetermin zu reservieren. Bei der Anmeldung ist ein Gespräch der Eltern mit der Schulleitung vorgesehen, an dem auch die Jungen und Mädchen teilnehmen sollen. Folgende Unterlagen müssen zur Anmeldung mitgebracht werden: die letzten drei Grundschulzeugnisse, die Schulformempfehlung der Grundschule, den Anmeldeschein für weiterführende Schulen, zwei Passbilder, eine Geburts- und Taufurkunde (Familienstammbuch) und eine Bescheinigung über eine vorliegende Schutzimpfung gegen Masern (Impfpass) oder eine ärztliche Bescheinigung über eine vorliegende Immunität gegen Masern.

Der Einzugsbereich der Schule erstreckt sich neben Sendenhorst auf die Orte Ahlen, Albersloh, Alverskirchen, Drensteinfurt, Everswinkel, Enniger, Hoetmar, Neubeckum, Rinkerode, Tönnishäuschen, Vorhelm, Walstedde.