Bisheriger Vize gibt den Ton an

Charly Schwermann ist neue Oberst der Johannisbruderschaft. Das haben die Mitglieder in ihrer ersten Versammlung seit der Corona-Pause bestimmt. Geschäftsführer bleibt Dietmar Specht. Gesprochen wurde auch über die nächsten Feste, die, so hoffen die Jansbrüder, auch stattfinden können.

Neuer Oberst der Johannesbruderschaft ist der bisherige stellvertretende

Oberst: Karl-Heinz „Charly“ Schwermann. Sein Stellvertreter ist Dr. Michael Bornemann. Zum Leutnant rückte Friedhelm Fabian auf, der von Max Linnemann-Bonse vertreten wird. Fähnrich ist Jürgen Haarmeyer. Zu Fahnennebengänger wurden Arno Hellweg und Markus Kuhaupt gewählt. Als Königskorporale fungieren Reinhard Westmeier und Helmut Beckmann.

Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung, zu der nach gut zwei Jahren Corona-Pause eine große Zahl von Johannisbrüdern am Samstagabend erstmals wieder zusammenkamen. Dabei konnten sowohl der scheidende Oberst Helmut Puke als auch der amtierende König Günter Neuhaus krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Ihre Grußworte wurden vom amtierenden Leutnant, Dr. Michael Bornemann, verlesen.

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Oberst Charly Schwermann und dem Gedenken an die seit der letzten Versammlung verstorbenen Johannisbrüder und -schwestern übernahm Geschäftsführer Dietmar Specht die Regularien. Die folgenden Kassenberichte für die Geschäftsjahre 2019/2020 und 2020/2021 wurden genehmigt, und auf Vorschlag der Kassenprüfer Klaus Räckers und Wolfgang Schauerte wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

Blick zurück auf eine Zeit, in der nicht viel ging

Dietmar Specht richtete noch einmal den Blick zurück auf die vergangenen zwei Jahre. Das Vereinsleben sei wie in vielen anderen Vereinen auch sehr durch die Corona-Pandemie bestimmt worden, aber nicht vollständig zum Erliegen gekommen. Am Tag des Schützenfestes in diesem Jahr habe es die Inzidenzlage zugelassen, den traditionellen Gottesdienst mit Chorbeteiligung zu feiern. Viele Johannisbrüder hätten es sich zudem anschließend nicht nehmen lassen, in geselliger Runde Doppelkopf zu spielen.

Auf Initiative des Vorstandes sei dann im September zum zweiten Mal eine Radtour organisiert worden, die bei den Mitgliedern wiederum auf große Resonanz gestoßen sei, heißt es im Bericht der Bruderschaft.

Mit Spannung wurden dann die Ergebnisse der Wahlen zum neuen Vorstand erwartet. Nach alter Tradition wurde das Leitungsgremium durch vier Körherren – aus jeder Himmelsrichtung ein Johannisbruder – bestimmt.

Dank an Helmut Puke

Charly Schwermann bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und fand zudem noch weitere Worte des Dankes für den alten Vorstand unter der Führung von Oberst Helmut Puke, der mehr als zweieinhalb Jahre die Geschicke der Bruderschaft mit großem Engagement und immer wieder neuen Ideen geführt habe. In diesen Dank schloss er ausdrücklich Dietmar Specht als Geschäftsführer mit ein.

Doch an diesem Abend standen noch weitere satzungsgemäße Wahlen an. Neben den Schießwarten mussten auch die Positionen des Geschäftsführers und dessen Stellvertreter für die kommenden fünf Jahre durch Votum der Versammlung neu besetzt werden.

Neue Schießwarte

Im Vorfeld hatten die drei amtierenden Schießwarte Jochen Horstmann, Hans-Günther Ermer und Holger Kuhlmann schon signalisiert, dass sie für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehen würden. Als Nachfolger stellten sich Georg Hunkemöller, Peter Koch, Matthias Linnemann und Otmar Kreimer zur Wahl, die alle einstimmig gewählt worden. Den drei ausgeschiedenen Schießwarte, die jahrzehntelang diese Funktion innehatten, erhielten ein Präsent.

Dietmar Specht hatte im Vorfeld seine Bereitschaft erklärt, für weitere fünf Jahre das Amt des Geschäftsführers zu übernehmen. „Daher war es fast selbstverständlich, dass die Versammlung der Wiederwahl ohne Gegenstimme zustimmte“, schreibt Hans-Jürgen Gerdes. Die Funktion des Stellvertreters wird in den kommenden fünf Jahren Lothar Esch übernehmen, der die Nachfolge von Holger Kuhlmann antritt.

Winterkränzchen und Schützenfest im Blick

Alle Johannisbrüder hoffen selbstverständlich darauf, dass der Start ins Schützenjahr 2022 mit einem Winterkränzchen beginnen kann. Darüber hinaus war die Freude sehr groß, dass das Schützenfest 2022 erstmals im Herzen der Stadt, im Haus Siekmann, stattfindet, und so der Bustransfer zum Gasthaus Hotel Waldmutter entfallen kann. Der Festball am Abend wird dann wie schon in den vergangenen Jahren in der „Waldmutter“ gefeiert.

Auch das Bruderschaftsbuch steht nun nach Information von Dietmar Specht vor der Fertigstellung. Nach einem letzten Feinschliff, der in der kommenden Frühjahrsversammlung erfolgen soll, soll es dann am Kommersabend passend zum Schützenfest allen Johannisbrüdern übergeben werden.

Zu guter Letzt wurde noch auf das am Samstag vor dem ersten Advent geplante Doppelkopfturnier hingewiesen, zu dem in den nächsten Tagen die Einladungen an alle Johannisbrüder und -schwestern versandt werden.