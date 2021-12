Böllern im Zentrum ist verboten

Auch das „Corona-Jahr Nummer zwei“ wird sich ohne großartiges Lichterspektakel am Horizont verabschieden. Und wer gehofft hatte, endlich mal wieder in etwas größerer Runde eine ordentliche Silvestersause feiern zu können, wird am Freitagabend gleichfalls Abstriche machen müssen. Denn seit Dienstag greifen die kurz vor Weihnachten von Bund und Ländern abgesegneten und zunächst bis Mitte Januar befristeten verschärften Kontaktbeschränkungen. Privat zusammenkommen dürfen damit bis auf Weiteres nur noch maximal zehn geimpfte oder genesene Personen – Kinder unter 14 Jahren außen vor. Noch härtere Maßgaben gelten für Ungeimpfte: Ein entsprechender Haushalt darf sich nur noch mit zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen.

Was das eingangs erwähnte Böllern betrifft, so sind öffentlich veranstaltete Feuerwerke generell verboten. Und auch für den Privatgebrauch – sofern angesichts des geltenden Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern überhaupt relevant – gelten strikte Regeln, auf die auch die Stadt Sendenhorst noch einmal explizit hinweist. Um nämlich die Gefahr von weiteren Ansteckungen durch ungewollte Menschenansammlungen an beliebten Stellen zu minimieren, ist das Abbrennen von Pyrotechnik an bestimmten Orten per städtischer Allgemeinverfügung untersagt.

Fußgängerzone ist tabu

In Sendenhorst betrifft dies den gesamten Bereich der Fußgängerzone, das Gelände der angrenzenden Pfarrkirche St. Martin sowie den Marktplatz. In Albersloh ist die komplette Wiemhove für Kracher und Raketen tabu. „Wie im vergangenen Jahr ist bundesweit wieder ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik erlassen worden. Altbestände können privat gezündet werden – ausgenommen auf den genannten Plätzen“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. „Allerdings wird dringend empfohlen, auf das Silvesterfeuerwerk in diesem Jahr zu verzichten. Dadurch können Verletzungen vermieden werden, die das derzeit ohnehin stark belastete Gesundheitssystem zusätzlich in Anspruch nehmen würden.“

Wer angesichts dieser Maßnahmen erwägt, doch lieber „auswärts“ ins neue Jahr zu feiern, sollte sich dies ebenfalls gut überlegen. Zum einen, weil das Feuerwerksverbot grundsätzlich an allen belebten Straßen und Plätzen im Land gilt. Zum anderen, weil auch Clubs und Diskotheken der Betrieb untersagt ist. Zudem hat das Land NRW das Tanzverbot noch ausgeweitet: So sind Silvester-Bälle sowohl in der Gastronomie als auch bei „vergleichbaren Veranstaltungen, wenn das Tanzen Schwerpunkt der Veranstaltung ist“ untersagt.

Wer sich nicht an diese Regeln hält, der hat übrigens durchaus mit saftigen Konsequenzen zu rechnen. Denn wer trotz Verbotes Partys oder ähnliche Veranstaltungen organisiert, dem drohen laut Landeskatalog Bußgelder zwischen 1000 und 5000 Euro. Und mit 250 Euro wird zur Kasse gebeten, wer an einer Veranstaltung teilnimmt, ohne auf die geltenden Regeln zu achten. Dass es sich dabei durchaus nicht nur um „luftleere“ Drohungen handelt, beweist die Tatsache, dass die Einhaltung entsprechend kontrolliert wird – auch in Sendenhorst. Wie Josefin Steinhoff vom Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wird sowohl am Silvesterabend als auch in der Silvesternacht ein beauftragter Sicherheitsdienst unterwegs sein, um die Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen zu überwachen.

Video "Feuerwerk und Silvester: Was geht?" in Kooperation mit dem WDR: