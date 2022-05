Brauchbare Leezen dringend gesucht

Josef Demming und seine Mitstreiter sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Seit gut sieben Jahren bringen sie in der DAF-Fahrradwerkstatt ausgemusterte Räder auf Vordermann, um sie geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen. Nun suchen sie dringend Nachschub.

Zwei Mal in der Woche treffen sich Josef Demming, Werner Schlüter und Willi Link (v.r.) im Wechsel mit sechs weiteren Mitstreitern, um in der DAF-Fahrradwerkstatt alte Leezen wieder auf Vordermann zu bringen.

In den alten Spinden stapeln sich Gepäckträger, Lenker und Fahrradreifen. Die meisten von ihnen sind zwar schon ein wenig abgenutzt, aber noch einwandfrei zu gebrauchen. An den Wänden und im Regal nebenan findet sich dazu eigentlich alles, was es zum Schrauben braucht – eine selbstgebaute Deckenhalterung samt Hebemechanismus inklusive.