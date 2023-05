Bunte Spielgeräte für den Sendenhorster Süden

Der Spielplatz im südlichen Wohnviertel Garrath soll in diesem Jahr komplett neugestaltet werden. Die Politik hat eine Investitionssumme in Höhe von 143.000 Euro für die Sanierung des maroden Spielplatzes in den Haushalt eingestellt. Nun soll dieser Ort gemäß dem „Spielraum-Entwicklungskonzept“ für Kinder und Jugendliche als „Themen-Spielplatz“ attraktiver werden, teilt die Stadt Sendenhorst mit. Hierzu haben alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen und ihre Meinung und Wünsche mitzuteilen.

Durch Baumreihe unterteilt

Der Spielplatz „Garrath“ liegt, eingebettet ins Wohnviertel, im Süden des Ortsteils Sendenhorst. Er ist vom Kirchplatz aus zu Fuß (15 Minuten) und mit dem Fahrrad (vier Minuten) gut zu erreichen. Mit einer Fläche von insgesamt 2900 Quadratmetern ist er sehr groß und wird durch eine Baumreihe unterteilt. Die hohen, alten Bäume trennen den westlichen Bereich, der als Bolzplatz/Fußballplatz genutzt wird, wo auch zwei Tischtennisplatten stehen, vom östlichen Teil, dem Kinderspielplatz mit Spielgeräten. Die Bäume haben nicht nur eine gute Wirkung auf die Aufenthaltsqualität, sondern spenden im Sommer wichtigen Schatten, denn am Nachmittag wird der östliche Spielplatz beschattet.

Bolzplatz in gutem Zustand

Während der Bolzplatz in einem guten Zustand ist, muss der Spielplatz dringend neugestaltet werden, schildert die Verwaltung weiter. Die Spielgeräte, die sich aktuell auf dem Spielplatz befinden, sind sehr in die Jahre gekommen und haben nicht mehr den Spielwert, den sich die Stadt Sendenhorst für ihre Spielplätze wünscht.

Aus diesem Grund soll der Spielplatz im Rahmen des „Spielraum-Entwicklungskonzeptes“ als „Themen-Spielplatz“ komplett neugestaltet und attraktiv für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden. Die Idee ist, einen vielseitigen Spielbereich für Kleinkinder zu schaffen, der mit einem angenehmen Aufenthalts- und Verweilbereich für Begleitpersonen kombiniert wird. Darüber hinaus sind auch anspruchsvolle Bewegungsangebote und Tobe-Bereiche für größere Kinder vorgesehen.

Sechs Bäume

Der gesamte Spielplatz soll eingefasst werden mit einer gemischten Hecke und ringsum einem Stabgitterzaun. An der östlichen Seite sind sechs Bäume vorgesehen. Der nördliche Zugang zum Spielplatz erfolgt über eine gepflasterte Fläche, die zu Bänken am nördlichen und östlichen Rand führt. Zudem bieten Sandnatursteine alternative Sitzmöglichkeiten. Diese können auch als Sand-Backtisch und Balancier-Bewegungs-Elemente genutzt werden.

Hieran schließt sich ein Sandspielbereich an, in dem Spielgeräte für Kinder und Kleinkinder aufgestellt sind: zwei Wippgeräte, ein Kleinkinder-Kletter-Rutschen-Gerät, eine Doppelschaukel mit einem Kindersitz und einem Kleinkindersitz, einem Gurtsteg und einem Kletterbaum. Der vorhandene Reifenschwinger wird mit einem neuen Nestschaukelsitz ausgestattet.

Bänke zum Verweilen

Auf der sich anschließenden Rasenfläche eingebettet ist ein Trampolin. Dann folgt südlich ein weiterer Sandbereich, in dem ein attraktives und vielseitiges Kletter-Gerät und eine Drehlaube aufgestellt werden. Zwei Jugendbänke und eine Bank laden auch hier zum Verweilen ein. Der südliche Zugang zum Spielplatz erfolgt direkt über den Rasen.

Die Stadt Sendenhorst möchte die Meinungen und Wünsche der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erfahren und eröffnet eine Online-Bürgerbeteiligung. Die Planung und Alternativ-Varianten können unter www.sendenhorst.de eingesehen werden. Anregungen, Meinungen und Wünsche können per E-Mail an usunov@sendenhorst.de gesendet werden.

Die Planung wird im Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport am 9. Mai (Dienstag) vorgestellt. Die Anregungen aus der Bürgerbeteiligung werden, soweit möglich, in die Planung einbezogen, die dann im Ausschuss für Stadtentwicklung am 25. Mai beschlossen wird. Dann erfolgen die Ausschreibung und Umsetzung der Neugestaltung.