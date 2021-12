CDU will keinen Bebauungsplan

In der Sitzung des Stadtrates in der Albersloher Wersehalle wurde erneut über den Bebauungsplan „Quartier Westgraben“ diskutiert. CDU und FDP sind weiter gegen ein solches Planungsinstrument.

Nein, es gibt keinen Bebauungsplan für das „Quartier Westgraben“ und für andere Teile der Innenstadt, für die es bislang noch keine verbindliche gesamte Bauleitplanung gibt, weshalb jeder Einzelfall separat diskutiert und bewertet werden muss. Zumindest gibt es noch keinen Bebauungsplan – aber auch noch keine endgültige Entscheidung dagegen. Denn in der Sitzung des Rates der Stadt wurde am Donnerstagabend nach erneut hitzigem Meinungsaustausch nicht abgestimmt. Die BfA-Fraktion zog diesmal die Karte „Beratungsbedarf“, damit die CDU-Fraktion vor ihrem endgültigen „Nein“, das sie gemeinsam mit der FDP formulierte, an den ruhigen Weihnachtstagen noch mal in sich gehen könne, wie BfA-Fraktionschef Hans Ulrich Menke es formulierte.