CDU will zurück zur gewohnten Wassertemperatur

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hat im Betriebsausschuss die Rückkehr zur gewohnten Temperatur im Sendenhorster Hallenbad gefordert. „Die Einsparung von Energie als Reaktion auf die kriegsbedingte Energiekrise war richtig. Da nun vonseiten der Bundesnetzagentur Entwarnung bezüglich einer möglichen Gasmangellage gegeben wurde, möchten wir dem dringenden Wunsch zahlreicher Eltern nach Rückkehr zur gewohnten Wassertemperatur von 28,5 Grad im Schwimmbecken und 31,5 Grad im Babybecken nachkommen", heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

„Gerade für Babys, Kleinkinder und Senioren ist die Wassertemperatur einfach zu niedrig“, so der CDU-Sprecher im Betriebsausschuss, Martin Stertmann. „Wir möchten, dass Kinder und Erwachsene sich im Sendenhorster Hallenbad wohlfühlen.“

Die CDU habe ihren Antrag mit sofortiger Wirkung beschließen lassen wollen, doch das Anliegen sei auf Wunsch der SPD in den Hauptausschuss am 2. März vertagt worden. „Im Interesse der Kinder und Senioren appellieren wir an SPD, FDP und BfA, sich der Forderung der CDU nach Rückkehr zu den gewohnten Wassertemperaturen anzuschließen“, schreibt die CDU-Fraktion abschließend.