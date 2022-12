Christian Hölscher ist Vorsitzender

Die Sendenhorster CDU-Ortsunion hat einen nahezu komplett neuen Vorstand. Neuer Vorsitzender ist Christian Hölscher. Als Mitglied in zahlreichen Vereinen und Vorständen und als gebürtiger Sendenhorster will er gemeinsam mit seinen Mitstreitern will er die Stadt voranbringen.

„Sendenhorst hat riesige Potenziale, und ich möchte mein Ohr ganz nah bei Bürgern und Vereinen haben,“ sagte Christian Hölscher, nachdem die CDU-Ortsunion ihn mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt hatte. Auch im übrigen Vorstand gibt es einige neue Gesichter, heißt es im Bericht der Ortsunion.

Als Mitglied in zahlreichen Vereinen und Vorständen und als gebürtiger Sendenhorster habe er Kontakt zu vielen Sendenhorsterinnen und Sendenhorstern, erklärte der neue Vorsitzende. Zudem habe er als sachkundiger Bürger in mehreren Ausschüssen bereits einige Erfahrung in der Kommunalpolitik sammeln können. Als Enkel von Anton Hölscher, der die CDU in Sendenhorst nach dem Zweiten Weltkrieg mitbegründet habe, freue er sich, nun der Ortsunion vorstehen zu dürfen. „Ob WLE, Ortsumgehung, Schulentwicklung, Klimaschutz oder die Entwicklung der Gewerbe- und Wohngebiete: Die Bürger in Sendenhorst sind interessiert und wollen, dass sich was bewegt“, so Hölscher. „Ich möchte mit dem neuen Vorstand und der Parteibasis Sendenhorsts Zukunft mitgestalten.“

Langjährige Vorstandsmitglieder ausgeschieden

Christian Hölscher folgt auf Christian Brüning, dem der Stadtverbandsvorsitzender und Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum gemeinsam mit den scheidenden Vorstandsmitgliedern Gisela und Uli Altewische sowie Josef Schmedding für deren langjährige Arbeit im Vorstand der CDU mit einem großen Frühstückskorb voller regionaler Köstlichkeiten dankte, berichtet die Ortsunion.

Der neue Vorstand wird komplettiert durch Rita Post (stellvertretende Vorsitzende), Norbert Groll (Kassierer), Martin Janiczek (Schriftführer und Mitgliederbeauftragter) sowie Johannes Tiedeken (Beisitzer).

Bericht von Markus Höner

Die Aufbruchstimmung in der CDU-Versammlung wurde ergänzt durch den Gastvortrag des neuen CDU-Landtagsabgeordneten Markus Höner aus Beckum, der den „gelungenen Start der schwarz-grünen Zukunftskoalition in Nordrhein-Westfalen unter Ministerpräsident Hendrik Wüst“ beleuchtete. Gemeinsam habe man das Ziel, NRW „zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu machen“. Dies sei gerade auch für Sendenhorst ein Thema mit großem Potenzial und auch Chance, besonders in der aktuellen Krise.

Viele gute Initiativen seien bereits angestoßen worden, und wichtige Weichenstellungen seien noch vorzunehmen, so Höner. Die die schwarz-grüne Koalition nehme „weiter an Fahrt auf“.

Dem neuen Vorstand sagte er seine volle Unterstützung zu und wünschte ihm für dessen Tätigkeit viel Erfolg.