Cocktails, Bier und viel Musik

Am Freitag und Samstag (4. und 5. August) verwandelt sich der Sendenhorster Marktplatz wieder in ein Festival-Gelände. Bereits zum fünften Mal findet dann das Craft-Beer- und Musik-Festival statt. Der Veranstalter, die „4Türme Events e.V.“, haben für die Musikfans ein attraktives Angebot auf die Beine gestellt. Drei Bands am Freitag sowie vier Bands am Samstag sorgen für Unterhaltung.

Die Gruppen „Woodship und „Barrikaden“ werden die Veranstaltung eröffnen. Höhepunkt des ersten Abends ist ab etwa 22.15 Uhr der Auftritt von „Maël & Jonas“. Das sind alte Freunde, die vor drei Jahren in ihrer Heimatstadt Koblenz anfingen, Musik zu machen und selbst zu produzieren. 2020 kam dann der große Erfolg, als sie es bei der Castingshow „The Voice of Germany“ mit Nico Santos als Coach auf den dritten Platz schafften.

Sieger des ersten „Rookie Festivals“

Am Samstag präsentieren die Veranstalter als Opener die Band „Why Try“. Als Sieger des ersten Sendenhorster „Rookie Festivals“ spielte sich die Band bereits in die Herzen der Fans. Aber auch „The Livelines“ und „kleinstadt“ freuen sich auf ihren Auftritt in der Innenstadt. Zum Abschluss wird es am Samstag noch einmal rockig. Die „Rockkantine“ wird das diesjährige Craft-Beer- und Musik-Festival ab 22 Uhr beenden.

Auch kulinarisch hat das zweitägige Festival wieder einiges zu bieten. Von Flammkuchen über Falafel bis zu exklusiven Burgern mit Beilagen: Da sollte für jeden Musikfan das Richtige dabei sein. Ebenso lädt auch wieder die Cocktail-Lounge auf dem Kirchplatz zum Verweilen und Genießen ein.

Soli-Beitrag statt Eintritt

Am Freitag startet das Festival um18 Uhr, und am Samstag kommen die Besucherinnen und Besucher bereits ab 16 Uhr in den Genuss des unterhaltsamen Programms. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. „Wir verzichten dieses Jahr auf ein Eintrittsgeld und damit auch auf einen Zaun. Gegen einen Soli-Beitrag von fünf Euro an der ,Liba/Craft-Beer-Theke' kannst du das Festival unterstützen und erhältst als Dankeschön ein hochwertiges Stoff-Festivalbändchen“, freuen sich die Veranstalter auf zahlreiche Gäste, die an beiden Tagen den Weg in die gute Stube von Sendenhorst finden.