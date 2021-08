Da flog sogar Damenunterwäsche

„Habt ihr Bock?“ Eine Frage, die sich im Laufe des Abends selbst beantworten sollte. Auf dem Sportplatz rockten „7 Miles“ und „HEEN“ bis spät in die Nacht die Bühne, vor der sich zahlreiche Fans formiert hatten. Die ihrerseits jubelten, was die Antwort: „Ja, wir haben Bock!“, eigentlich erübrigt hätte.

Die Sonne schien auch ohne Sonne

„Ihr seid hier, wir sind hier: Der Abend könnte nicht geiler starten“, rief Jaspar Wieczorek den Fans zu. Der Leadsänger der „7 Miles“ und seine Bandmitglieder lieferten, was mit entsprechendem Jubel belohnt wurde. Bevor aber die Albersloher ihr Heimspiel hatten, überzeugte „HEEN“ mit sattem und souligem Sound. „The sun will shine for you“, blieb an diesem Abend zwar nur ein frommer Wunsch, doch der guten Laune auf dem Sportplatz keinen Abbruch tun. So kam das Publikum der Aufforderung: „I want you to move your as“ bei nicht unbedingt sommerkonformen Temperaturen gerne nach. Auch zeigte man sich gemeinsam kreativ. Bei einer spontanen Komposition entstand der Refrain „Bitte bleib nicht anderswo, komm mit mir nach Albersloh.“ Im Kollektiv geschmettert, heizte das die Stimmung weiter an.

„7 Miles“ rockten auf der Bühne mächtig ab. Foto: Christiane Husmann

Die begann zu brodeln, als „7 Miles“ die Bühne einnahm. Die jungen Albersloher Talente wurden frenetisch begrüßt. Auch von den „Gunnar-Ultras“, die zum Großteil aus Mitgliedern der Albersloher Landjugend bestehen. Keyboarder Gunnar Bruland, im Vorstand der Landjugend aktiv, durfte sich über Plakate und geworfene Damenunterwäsche freuen. Ein Running-Gag, mit dem die „Gunnar-Ultras“ Treue zeigten. „Wir wollen natürlich alle unterstützen“, stellte Fabian Wessel klar. „Das ist schon toll mitzuerleben, wie sich eine Band so krass entwickelt“, meinte der Albersloher, mit viel Lob für die jungen Musiker: „Die machen das echt klasse.“ Traute man den eigenen Ohren und dem Jubel der Zuhörer, sollte sich das bestätigen. Janek Meier, Jan Ilgner, Gunnar Bruland und Stefan Wohlhorn lieferten gemeinsam mit Jasper Wieczorek sauber ab. Mal emotional, mal lässig leicht – neben Balladen fand „Gutelaunemucke“ ihren Platz. „Run“ oder „Hold on“ – egal wozu die Band aufrief: Die Fans gingen mit. Dass die Lieder selbst geschrieben und produziert sind, dürfte die ambitionierte Arbeit der talentierten Musiker noch aufwerten.

Die Fans hatten ihre Freude an den Konzerten. Foto: Christiane Husmann

Das Resümee der zweiten Veranstaltung in der Jubiläumswoche: Durchweg gute Laune bei weitgehend dichthaltender Wolkendecke.